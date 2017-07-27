Эстония помогает Украине внедрять электронные услуги

Европейский Союз и Эстония помогут Украине внедрить систему безопасного обмена данными.

С этой целью Академия электронного управления (The e-Governance Academy) произвела государственные закупки в рамках проекта EGOV4UKRAINE.Консорциум эстонско-украинских компаний Cybernetica AS и Soft Xpansion Ukraine работает над созданием программы, которая позволит Украине решить проблему безопасного обмена данными.

Реализация проекта предоставит государственным органам и сервисным центрам Украины доступ к информации, содержащейся в национальных реестрах, и тем самым позволит быстро и качественно предоставлять государственные услуги. Объявлено, что проект EGOV4UKRAINE будет запущен к концу 2017 года.

По словам главы Государственного агентства по электронному управлению в Украине Александра Рыженко, речь идет о создании фундаментальной инфраструктуры по предоставления электронных услуг. «Электронные услуги будут определять экономику Украины, повышать конкурентоспособность и предлагать гражданам свободу пользоваться государственными услугами круглосуточно и без выходных, – сказал Рыженко.

Барьер на пути коррупции и снижение рисков хакерства

Руководитель команды специалистов Академии электронного управления, осуществляющей проект EGOV4UKRAINE, Мари Педак анонсирует, что на его основе более 500 государственных украинских сервисных центров будут обслуживать потребности граждан. Власти также будут использовать решение для обмена данными для создания электронных услуг для граждан. «Развивая электронные услуги, мы помогаем украинскому правительству сократить бюрократию и угрозу коррупции, поскольку обработка данных станет более прозрачной и быстрой», – считает Мари Педак.

В интервью для «Голоса Америки» она подчеркивает, что Эстония была пионером развития электронного государства с начала 2000-х годов. С 2002-го Академия электронного управления занимается распространением эстонского опыта на другие страны.

«Академия уже осуществила несколько проектов в области электронного управления в Украине на муниципальном и государственном уровнях. Мы помогаем развитию украинского электронного управления с 2012 года и наладили хорошее сотрудничество с Государственным агентством Украины по электронному управлению. Это помогло нам определить условия работы в Украине и общее положение дел в этой стране», – сообщает эстонский менеджер.

И добавляет, что эксперты Академии в течение многих лет практикуют развитие инфраструктуры электронного правительства в Эстонии, и у них хорошие практические навыки для координации таких нововведений. В результате Шведское агентство международного сотрудничества в целях развития Sida решило подписать новое соглашение о внедрении системы обмена данными с Академией электронного управления.

В ответ на вопрос о том, какие особенности украинской повседневной реальности следует учитывать для успешной реализации в этой стране опыта Эстонии, Мари Педак замечает: «Правительство Украины проявляет большую заинтересованность в повышении прозрачности ведения дел и в сокращении бюрократии и коррупции за счет использования большего количества решений в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для обработки данных. Однако для того, чтобы добиться успеха в этом проекте, помимо прямой разработки IT, необходимо регулярно повышать уровень образованности, то есть – обучаться и общаться», –считает Мари Педак.

Внедрение системы безопасного обмена данными поможет Украине и еще в одной проблеме, которая в последние годы стала чрезвычайно актуальной для всего мирового сообщества. Мари Педак отмечает: «Безопасное решение для обмена данными делает данные недоступными для хакеров и безопасно сохраняет их. В Эстонии аналогичная система обмена данными работает 15 лет без перерывов. Недавние атаки хакеров заставили украинское правительство еще больше заинтересоваться, используя действительно безопасный способ обмена данными».

«Уникальное решение с учетом местных особенностей»

Менеджер отдела систем информационной безопасности Cybernetica AS Рихо Кург добавляет, что при реализации проекта EGOV4UKRAINE будет внедрена технология UXP. До этого она была успешно реализована в нескольких странах в целях обеспечения безопасного обмена данными между правительственными учреждениями.

«Обмен данными осуществляется по зашифрованным каналам, и все транзакции имеют временную отметку, чтобы сохранить целостность данных. На этапе осуществления проекта поддержка местных законов и руководящих процессов всегда была обязательной для нашей компании. Кроме того, в Украине мы создаем уникальное криптографическое решение, учитывающее местные особенности и требования», – отмечает Рихо Кург.

Говоря о личных впечатлениях от общения с коллегами в Киеве, он подчеркивает высокий уровень профессионализма, проявленный украинской стороной. «Поэтому мы абсолютно уверены, что внедрение технологии UXP поможет реализации провозглашенной задачи – повысить эффективность и прозрачность государственных услуг», – отмечает эстонский специалист.

Рихо Кург напоминает, что в 2001 году Эстония внедрила первую версию системы функциональной совместимости. «В течение 15 лет мы постоянно обновляем систему, принимая во внимание весь наш практический опыт, поэтому можно с уверенностью сказать, что наша технология способна значительно упростить основные процессы электронного правительства. И Cybernetica AS предоставит полную поддержку на протяжении всего проекта, включая все необходимые рекомендации», - подчеркивает собеседник «Голоса Америки».

Эстонии тоже стоит присмотреться к опыту Украины

Своими наблюдениями о работе с украинскими партнерами поделилась и Мари Педак. Она отмечает: «У нас в Эстонии, если мы договариваемся встретиться, скажем, в четверть четвертого, мы приходим вовремя. Или предупреждаем, что к установленному сроку можем не успеть. И я вначале думала, что такие же правила установлены в Киеве. Но оказалось, что здесь пунктуальность, скажем так, немножко «плавающая».

И приходится постоянно быть на связи со своими партнерами, чтобы узнавать о каких-то новых обстоятельствах, потому что может получиться, что никто тебе не скажет, что ситуация изменилась», – сетует Мари Педак.

В то же время она высоко оценивает уровень подготовки украинских членов своей команды, их явно выраженную заинтересованность в скорейшем переходе к современным методам обмена данными и профессиональную компетентность. «Я считаю, что мне повезло с моими украинскими сотрудниками. Нам, конечно, предстоит еще договориться об общей семантике, но, по-моему, у нас есть взаимопонимание», – подчеркивает руководитель команды, работающей над проектом EGOV4UKRAINE.

Вместе с тем, Мари Педак считает, что Эстонии и Евросоюзу в целом тоже стоит учесть украинский опыт. В частности, по ее словам, в Украине есть своя система криптографии, отличная от той, которая используется в ЕС. «Это – нечто абсолютно новое, ориентированное на опыт местных научных школ. Я думаю, что эта система криптографии может придать большую гибкость нашим системам.

Кроме того, мы здесь работаем над созданием центров административных услуг. В Эстонии мы такие центры не развивали, сразу занявшись электронным управлением. Теперь, посмотрев, как такие центры работают в Украине, мы сможем изучить их опыт, и, возможно, в будущем перенесем какие-то наработки в нашу страну», - заключает Мари Педак.