Эстония готовится к визиту американского вице-президента

В воскресенье 30 июля в Таллинн прибывает вице-президент США Майк Пенс. В программе его визита – встреча с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом, президентом страны Керсти Кальюлайд и командующим Силами обороны Эстонии генералом Рихо Террасом.

Посол Соединенных Штатов в Эстонии Джеймс Мелвилл-младший в интервью порталу Delfi.ee отметил, что данный визит «призван подчеркнуть ведущую роль Эстонии в качестве председателя ) и сосредоточиться на роли цифровых инноваций в развитии Эстонии и Европы».

Для участия во встрече с Майком Пенсом в Таллинн также прибудут президенты Латвии и Литвы – Раймондс Вейонис и Даля Грибаускайте.

По словам посла: «вице-президент Пенс подтвердит обещание президента Трампа стоять бок о бок с Европой сегодня и в любой другой день, ведь нас связывают общие высокие идеи: свобода, демократия, справедливость и правовые нормы».



Критерии эффективности присутствия батальона НАТО в Эстонии

Научный сотрудник ICDS («Международного центра обороны и безопасности») Калев Стойческу в своем комментарии к предстоящему визиту Майка Пенса в Таллинн обратил внимание на то, что 27 июля президент России Владимир Путин побывал в Финляндии, где встречался с президентом этой страны Саули Нийнисте. Официально этот визит был приурочен к участию в мероприятиях, посвященных 100-летию провозглашения независимости Финляндии.

«Конечно, это можно воспринять как совпадение, но мне кажется, что такая повышенная дипломатическая активность по обе стороны Финского залива в столь краткие сроки – не случайность», - считает Стойческу.

«Хотелось бы, чтобы это привело к понижению напряженности в регионе. Мы с финнами во многом как братья, хотя, есть, конечно, и определенное различие в ряде вопросов, что обусловлено разницей исторического развития. Но то, что президент Финляндии может спокойно общаться с Путиным – это неплохо», - продолжает эстонский эксперт.



Корреспондент «Голоса Америки» попросила своего собеседника обратить внимание на следующие слова посла США в Эстонии, сказанные им в преддверии прибытия в Таллинн Майка Пенса: «Мы разделяем мнение, что при общении с Россией демонстрация силы не является провокацией и что провокацией является демонстрация слабости. Наши действия говорят больше, чем любые слова: НАТО разместило в Эстонии и других странах Балтии и Польше боевые группы размером с батальон».



Научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности считает, что оценить эффективность действий столь малого контингента вблизи восточной границы НАТО довольно трудно. «Но мы можем судить о целесообразности такого шага по тому, будет ли в нашем регионе сохраняться мир. Если да – значит такое решение было успешным, а если, не дай бог, мир будет нарушен, значит эффект от этого натовского батальона оказался недостаточен. Но, будем надеяться, что этого не случится. Во всяком случае, пока мирное состояние сохраняется», - подчеркивает Калев Стойческу.



«Кремлю лучше было бы проявить конструктивный подход»

Приезд американского вице-президента в столицу Эстонии продолжает череду визитов в этот регион высокопоставленных американских гостей: в апреле в Эстонии побывал спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан, а в мае Литву посетил министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис.

В этой связи в российских СМИ периодически появляются утверждения, что таким образом американская администрация хочет усилить свое присутствие в Европе, используя для этого в первую очередь государства Балтии, Польшу и Румынию, в то время, как «старая Европа» (в лице Германии и Франции) все чаще говорят о необходимости «опоры на собственные силы».



Калев Стойческу напоминает, что такая риторика Кремля не нова: «По-английски такой образ мышления называется “wishful thinking”, а в самой России в подобных случаях говорят: “выдавать желаемое за действительное”, - отмечает эстонский эксперт. – Но в реальности ситуация такова: даже при наличии некоторых разногласий едва речь заходит о продолжении санкций в отношении России, то в ЕС наблюдается полный консенсус и солидарность. Потому что все хорошо видят, что эти санкции – абсолютно обоснованные, и все понимают, из-за каких действий России они были введены.



Конечно, Кремль старается работать на разногласия внутри членов Европейского Союза и Североатлантического Альянса, но мне кажется, что это – бесперспективный подход. И вместо попыток внести раскол в западное сообщество, Кремлю лучше было бы самому проявить конструктивный подход к отношениям с Евросоюзом и НАТО», - считает Калев Стойческу.



«Треугольник Таллинн – Тбилиси – Подгорица»

Эстонский военный историк и публицист Игорь Копытин отметил, что, не смотря на разницу в подходах к некоторым внешнеполитическим проблемам, в отношении государств Балтии нынешняя вашингтонская администрация, в целом, продолжает линию своих предшественников.

В разговоре с корреспондентом «Голоса Америки» Копытин напомнил, что эта линия была четко обозначена Бараком Обамой во время его приезда в Таллинн в сентябре 2014 года и продолжена Джо Байденом во время визита в Ригу в августе 2016-го.

«Избрание президентом США Дональда Трампа вызвало разные оценки в странах Балтии, в том числе и в Эстонии. Во всяком случае, здесь ждали разъяснения некоторым высказываний нового американского лидера в отношении будущего блока НАТО. Но уже во время мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года, когда произошла встреча Майка Пенса и президента Эстонии Кальюлайд, четкая позиция вице-президента США нашла поддержку в нашей стране», - отмечает эстонский эксперт.

Игорь Копытин рассказывает, что в эти дни новостные порталы Эстонии полны информации не только о предстоящем визите американского вице-президента, но и рассказали о его предыдущей политической карьере, в частности – о его действиях на посту губернатора штата Индиана.

«При этом во многих статьях подчеркивается позитивная роль Майка Пенса в нынешней американской администрации. И прежде всего, это касается обороны стран Балтии, что в настоящее время является главным вопросом для нашего региона», - отмечает собеседник «Голоса Америки».

После Таллина Майк Пенс отправится в Тбилиси, а оттуда – в Подгорицу. Игорь Копытин считает, что такой выбор маршрута для второго человека в Белом доме объясняется весьма просто. «Это – самые проблемные географические точки, где позиция США сталкивается с политикой России. Мы видим, что со стороны Москвы есть угроза безопасности и стабильности в балтийском регионе.

Российско-грузинские отношения также остаются сложными на протяжении ряда лет. К этому ряду относится и Черногория, недавно вступившая в НАТО. К тому же сейчас в Подгорице начался судебный процесс над людьми, которые подозреваются в том, что по замыслу Москвы они не просто поддерживали оппозицию в Черногории, но и пытались организовать государственный переворот.

Поэтому я думаю, что визит вице-президента США не случайно спланирован таким образом, чтобы точками Таллинн – Тбилиси – Подгорица обозначить треугольник, где позиция Соединенных Штатов наталкивается на острое противодействие со стороны России», - заключает военный историк и публицист Игорь Копытин.