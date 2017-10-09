Президент Эрдоган: Турция не признает аннексии Крыма

КИЕВ – Турция поддерживает территориальную целостность Украины, включая Крым, и не признает его аннексии. Об этом 9 октября в ходе официального визита в Украину на встрече с президентом Петром Порошенко заявил президент Турции Реджеп Эрдоган (Recep Erdoğan).

«Сегодня на переговорах тет-а-тет, так и между делегациями мы имели возможность основательно рассмотреть наши отношения. В частности, мы обсудили международные и региональные вопросы относительно наших стран, в том числе и вопросы безопасности Черноморского региона. Я еще раз заверил господина Порошенко, что Турция будет продолжать поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, включительно с Крымом, и политическую консолидированность», – сказал президент Турции, сообщает сайт президента Украины.

Реджеп Эрдоган отметил, что с Петром Порошенко они договорились действовать скоординировано, проводя консультации друг с другом.

Также Эрдоган отметил, что Турция не признала и не признает аннексию Крыма.

«Мы очень довольны поддержкой, которую оказывает Украина крымским татарам, которые доказали верность своей стране. Мы будем продолжать пристально следить за состоянием наших братьев и поддерживать этот вопрос на международной повестке дня», – сказал президент Турции.

В свою очередь, президент Петр Порошенко отметил, что Украина заинтересована в увеличении представительства Турции в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке страны.

«Мы были бы очень заинтересованы в увеличении представительства Турции в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы благодарим за очень четкую и хорошо организованную работу специальной мониторинговой миссии, во главе которой стоит представитель Турции. Также в ближайшее время особую важность будет иметь для нас поддержка нашими партнерами, в частности Турцией развертывания миротворческой миссии ООН на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей», – сказал Петр Порошенко.

Как сообщает пресс-служба украинского лидера, Петр Порошенко подчеркнул, что стратегическое партнерство двух стран «находится на очень высоком уровне, так же, как и уровень доверия между президентами».

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Турцию и президента Эрдогана за «жесткое непризнание незаконной агрессии Российской Федерации против Украины на востоке нашего государства, незаконной аннексии Крыма».

«Очень важно, чтобы мы способствовали восстановлению международного права и координировали наши действия в этом направлении. Мы благодарны нашим турецким партнерам за абсолютно четкую позицию по недопущению нарушений прав человека в оккупированном Крыму и очень четкую позицию поддержки крымскотатарского народа», – отметил Петр Порошенко.

Встреча двух лидеров продолжалась три часа, сообщает пресс-служба президента Украины.

Поддержка – в экономике и правах человека

Эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко считает, что Анкара всегда демонстрировала поддержку официальному Киеву по «крымскому вопросу», однако никогда не отказывалась параллельно развивать экономическое сотрудничество с Россией.

«Турция всегда говорила и говорит публично о необходимости защиты крымских татар, никогда и не было сомнений с ее стороны о принадлежности Крыма, а в политической части всегда демонстрирует поддержку Украине. Однако это не мешает развивать торговлю с Россией, у двух этих стран очень весомый товарооборот, и Анкара время от времени поддерживает российские экономические проекты», – говорит Юлия Тищенко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, Юлия Тищенко отмечает развитие тесных связей между официальной турецкой властью и крымскими татарами в Украине.

«Турецкое руководство говорит о важности соблюдения прав крымских татар и есть поддержка и определенных проектов, которые проводят крымские татары в Украине. Неоднократно Эрдоган встречался с Рефатом Чубаровым, Мустафой Джемилевым, но при этом ничего не мешало развивать отношения с Россией. Что тут первично? Эрдоган пытается балансировать между экономическими и политическими интересами. Не нужно забывать, что в Турции живет значительное количество крымских татар – тех, кто попал в Турцию и в 19 столетии и даже раньше – до двух миллионов человек. Для Эрдогана, как и любого политика, два миллиона человек – электорально значимы», – считает Юлия Тищенко.

Юлия Тищенко отмечает, что Украина, исходя из сегодняшнего диалога двух лидеров, действительно заинтересована в развитии двухсторонних отношений с Турцией.

О роли Турции на Ближнем Востоке и Восточной Европе

Политолог-международник Антон Кучухидзе говорит о том, что Украина могла бы заручиться поддержкой Турции по вопросу защиты прав крымских татар на их исторической родине – в Крыму.

«Начиная от сотрудничества в ООН и в рамках НАТО, можно выстраивать гуманитарные связи и культурные проекты, заручиться поддержкой со стороны Турции на международной арене. Необходимо осознавать всю специфику позиции Турецкой Республики и быть благодарными, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины, несмотря на то, что она не присоединилась к санкциям Запада против России», – говорит Антон Кучухидзе корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По словам Антона Кучухидзе, экономические отношения, их развитие и потенциал имеют ключевое значение для двух стран.

«По показателям 2013 года украинский экспорт в Турцию составлял почти четыре миллиарда долларов, а импорт из Турции – чуть больше двух миллиардов. Сегодня эти показатели намного меньше – экспорт из Украины оценивается в два миллиарда долларов, а импорт из Турции до миллиарда долларов. У сторон есть реальный экономический интерес восстановить предыдущие объемы товарооборота, и как недавно было заявлено послом Турции в Украине – президенты в долгосрочной перспективе видят объем в двадцать млрд. долларов взаимного товарооборота», – подчеркивает Антон Кучухидзе.

В политической сфере сотрудничества, по словам Антона Кучухидзе, Украине следует выстраивать отношения с Турцией, понимая ее роль, и роль России, в том числе, и в урегулировании «сирийского вопроса».

«Мы говорим о миграционных затратах, которые несет Анкара, учитывая соседство с Сирией, специфике уровня угроз для Турции, которой своими действиями и дипломатическим поведением удается частично уменьшать уровень угроз в регионе, и о невозможности Украины принимать участие в урегулировании сирийского конфликта», – отмечает Антон Кучухидзе.