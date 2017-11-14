Встреча Путина и Эрдогана: договоренности, полные недомолвок

МОСКВА – Москва и Анкара сфокусируют внимание на политическом решении конфликта в Сирии, заявил лидер Турции Реджеп Эрдоган по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. Эрдоган также высказал удовлетворение процессом нормализации поставок турецких сельхозтоваров в Россию, но отметил, что еще не все барьеры, мешающие двусторонней торговле, сняты.

В свою очередь, Путин подчеркнул, что встречи с главой турецкого государства всегда проходят «оперативно, незабюрокраченно, без всяких лишних квазидипломатических процедур и протокольных мероприятий» и главное – «результативно». В частности, как сообщил президента РФ, к 2023 году планируется запустить первый реактор АЭС «Аккую» и «Росатом» готов начать работу в этом направлении.

Кроме того, Владимир Путин считает, что отношения России и Турции после кризиса, связанного со сбитым в 2015 году турецкими ВВС российского истребителя, восстановлены практически в полном объеме. По данным, приведенным российским президентом, в прошлом году товарооборот между двумя странами снизился на 30 процентов, а в нынешнем только за первые 9 месяцев вырос на 38 процентов.

Это два крокодила в одном бассейне, что особенно наглядно проявилось после сбитого (турецкими ВВС) российского самолета

Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал переговоры в Сочи сложными и указал, что детали договоренностей разглашению не подлежат.

Русская служба «Голоса Америки» попросила российских экспертов-востоковедов подвести итоги встречи президентов.

Руководитель научных исследований международного Института «Диалог цивилизаций», профессор Алексей Малашенко заметил, что в Сочи главным предметом переговоров были договоренности по Сирии, но не меньшее значение имели и все вопросы экономического характера – «от фруктов и овощей до газа и атомной энергетики».

«Думаю, что также следует ожидать более глубокого проникновения турецкого бизнеса в Россию, – добавил он. – Отсюда понятно, что стороны будут искать какие-то общие решения, и где-то их находят. Но поскольку проблему Сирии без курдов и без российско-иранских отношений не урегулировать, то все в регионе складывается очень непросто. А чем сложнее будет ситуация, тем Путин больше будет ценить Эрдогана».

Вместе с тем, профессор констатировал, что между лидерами существует элемент взаимного недоверия: «Это два крокодила в одном бассейне, что особенно наглядно проявилось после сбитого (турецкими ВВС) российского самолета. Так что недоверие есть, но есть и понимание, что друг без друга обеим странам будет туго. А кому Москва вообще в политике может доверять – Башару Асаду, что ли?»

Как представляется Алексею Малашенко, ремарка пресс-секретаря Путина относительно переговоров свидетельствует о том, что разногласия и противоречия между сторонами сохраняются, а любая просочившаяся до времени информация так или иначе может повлиять на отношения РФ с другими игроками – теми же Ираном и с курдами.

Очевидно, Турция согласилась с тем, что народ Сирии сам будет решать, кто должен стоять во главе республики

«В данной ситуации раскрывать все карты, значит подставляться, –продолжил он. – Да, противоречия остаются, но пусть об их сути догадываются, а все утечки будут сделаны сознательно и дозировано, чтобы подать себя с выгодной стороны».

У Москвы и Анкары в Сирии разные приоритеты, констатировал эксперт, поэтому прочным их союз не может быть, по определению.

По оценке ведущего научного сотрудника Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Марата Муртазина, в ходе переговоров в рамках положения на Ближнем Востоке на первом месте, естественно, стояла Сирия.

«Здесь Эрдоган идет на уступки (Москве), понимая, что тот стратегический успех, которого добилась Россия в Сирии, недвусмысленно подсказывает: нужно договариваться с Путиным, в том числе и по вопросу о будущем управления этой страной, – полагает он. – Очевидно, Турция согласилась с тем, что народ Сирии сам будет решать, кто должен стоять во главе республики».

В то же время для Турции самой болезненной и ощутимой остается курдская проблема и то, как будет решаться вопрос с регионами, где проживают туркмены и курды, утверждает Марат Муртазин.

«Понятно, что попытка турецких сил создать зоны безопасности вдоль турецкой границы вряд ли увенчаются успехом, поскольку незыблемость границ – один из важнейших принципов международной политики. Очевидно, по этому вопросу Турция выдвигает свои требования касательно положения курдов, а Россия, похоже, дает определенные гарантии, что курдский вопрос не будет создавать для Турции больших проблем», –резюмировал он.

Ведущий научный сотрудник ИМЭМО предполагает, что по этим двум моментам в Сочи достигнут определенный компромисс, а как он будет соблюдаться, это уже «вопрос практики и умения держать свое слово».