Союзники по НАТО удивлены резким потеплением в отношениях Анкары и Москвы

В четверг, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет в Анкаре своего российского коллегу Владимир Путина. Предполагается, что темой их предстоящей беседы станут сирийский кризис и другие насущные вопросы геополитики, заставляющие обе стороны забыть о прежних разногласиях.

Западные СМИ рассматривают эту встречу как признак того, что Москва и Анкара активно налаживают крепкие связи.

«Темой переговоров будет решение Турции приобрести российские противоракетные комплексы С-400, но этим они не ограничатся, – говорит Синан Ульген, аналитик из брюссельского отделения организации Carnegie Europe. – Будут также обсуждаться будущее Сирии и референдум о независимости курдского регионального правительства. Кроме того, есть несколько крупных проектов, и один из них – это строительство с участием России атомной электростанции «Аккую» в Турции».

Турецкие власти объявили о закупке систем C-400 в прошлом месяце, что вызвало озабоченность среди нескольких государств – партнеров Турции по НАТО. Также недоумение у них вызвала та поспешность, с которой Анкара развивает дружественные отношения с Москвой: еще совсем недавно, контакты между двумя странами осуществлялись в более чем прохладной обстановке после того, как в 2015 году турецкие средства ПВО сбили российский военный самолет, базирующийся на авиабазе в Сирии.