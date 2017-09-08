Биржи в США оценили последствия урагана «Харви»

Разрушительный ураган «Харви» и приближающийся к побережью Флориды тропический шторм «Ирма» пока не повлияли на рынок ценных бумаг в США. Тем не менее экономисты предсказывают, что уже в ближайшие дни индекс Доу-Джонса немного снизится.

Главной причиной аналитики называют последствия урагана «Харви» из-за наступления которого было временно закрыты четверть всех нефтеперерабатывающх заводов в США, а производство нефтепродуктов снизилось на 8 процентов.

«Ураганы напрямую повлияют на уровень ВВП страны в третьем квартале», - считает эксперт нью-йоркской аналитической компании Russell Investments Стивен Вуд.

«Харви» уже стал самым дорогим стихийным бедствием в США, начиная с 1980 года. По оценке компании Merrill Lynch, ликвидация последствий урагана обойдется в сумму от 70 до 108 миллиардов долларов.

Брокеры ожидают, что ВВП Соединенных Штатов в третьем квартале вырастет на 0,4 процента по сравнению с прошлым периодом, составив 2,5 процента.

Несмотря на наступление сразу нескольких ураганов на Атлантическое побережье США, индекс Доу-Джонса в пятницу вырос на 35,31 пункта, достигнув 21,820.09 пункта.