Сенаторы США хотят больше знать о взломе Equifax

Двое высокопоставленных американских сенаторов в понедельник попросили Equifax – одно из трех кредитных бюро США – подробно ответить на вопросы о взломе, в результате которого хакеры получили доступ к личной информации о 143 миллионах американцев. Сенаторы также хотят знать, получили ли злоумышленники доступ к данным Управления кадровой службы США.

Сенатор-республиканец Оррин Хэтч, возглавляющий Финансовый комитет Сената США и сенатор-демократ Рон Уйден, также потребовали, чтобы Equifax предал огласности информацию о том, знали ли три руководителя высшего звена, продавшие часть акций компании, о взломе перед сделкой.

Сенаторы также хотят знать, какая еще информация попала в руки злоумышленников.

К слушаниям в Палате представителей Конгресса США призвал и председатель комитета по финансовым операциям Палаты представителей Джеб Хенсарлинг.

Equifax обнаружила взлом 29 июля, но прождала пять дней прежде, чем сообщила о хакерской атаке.



Генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман в прошлую пятницу заявил, что его офис начнет официальное расследование взлома, добавив, что более 8 миллионов жителей Нью-Йорка пострадали от действий хакеров.

«Взлом Equifax потенциально подвергает конфиденциальную личную информацию почти всех, у кого есть кредитная история. Мой офис намерен разобраться в том, как и почему произошел этот взлом», - сказал Шнейдерман в своем заявлении.

Генеральный прокурор штата Иллинойс также начал расследование, и все больше штатов последуют этому примеру.

Против компании уже поданы два судебных иска – в Портленде, штат Орегон и Атланте, штат Джорджия. В них утверждается, что Equifax халатно относился к защите данных потребителей.

Инвесторы также демонстрировали свое неудовольствие взломом, продав акции в компании, в результате чего рыночная стоимость компании упала более чем на 2 миллиарда долларов.

В Equifax заявили, что хакеры получили имена, номера социального страхования, даты рождения и адреса более 40 процентов населения США. «Основываясь на расследовании компании, несанкционированный доступ произошел между серединой мая и июлем 2017 года», - говорится в заявлении.

Хакеры также получили номера кредитных карточек 209 000 потребителей в США.

Хотя другие кибератаки были больше, чем эта, например, взлом данных Yahoo в прошлом году, что затронуло более 500 миллионов учетных записей, эта атака может быть самой серьезной из-за типа собранных данных.