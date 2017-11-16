Марафон в поддержку больных эпилепсией

Три с половиной миллиона семей в США сталкивались с эпилепсией. Это статистика. За ней человеческие судьбы и страхи. В Лос-Анджелесе уже который год проходит марафон в поддержку людей с диагнозом эпилепсия.

Джексону три года. В семь месяцев у мальчика диагностировали эпилепсию. Для родителей Джексона этот марафон значит очень много.

Мама Джексона Андреа Фем, говорит, что самое важное для нее – чтобы он знал: он не одинок, многие здесь с таким же диагнозом.

Их команда называется «Путешествие Джексона». Всего в марафоне фонда по поддержке больных эпилепсией участвуют более двухсот команд. Родные и друзья таким образом пытаются поддержать близких.

Акция эта проходит в одиннадцатый раз. В мире 65 миллионов человек с диагнозом эпилепсия. Это неврологическое заболевание, при котором приступы могут возникать внезапно.

Сьюзан Пическойте, руководитель фонда по борьбе с эпилепсией в Лос-Анджелесе, рассказывает: «Это гораздо более распространенное заболевание, чем кажется, потому что многие люди с эпилепсией скрывают то, что она у них есть, они не говорят об этом».

Один из двадцати шести во всем мире - таковы сухие цифры статистики. За ними - человеческие судьбы и страхи.

У Одри Хэлор диагностировали эпилепсию, когда ей было тринадцать лет. «Это очень страшно, - говорит она, - потому что ты не знаешь, что делать, и чувствуешь себя беспомощным, и кажется, что никто не поможет».

Врачи говорят: «Очень важно помочь человеку пережить приступ и при этом не трогать его, нужно только удостовериться, что во время приступа голова находится в положении на боку».

Кроме того, люди вносили свои пожертвования в копилку фонда помощи тем, кто страдает от этого заболевания.