Белый дом откажется еще от одной программы Обамы

Глава Агентства по охране окружающей среды США Скотт Прюитт объявил в понедельник, что он откажется от плана «Чистая энергия», заявив, что «война с углем закончилась».

Прюитт сделал заявление в магазине по продаже оборудования для шахтеров в Кентукки. В этом южном штате многие в угольной промышленности потеряли работу из-за снижения спроса на твердое топливо и ограничений для угольных электростанций.

Прюитт, как и президент Трамп, скептически относится к проблеме изменения климата. Он неоднократно подавал в суд на EPA, когда занимал пост генерального прокурора штата Оклахома.

Глава Агентства по охране окружающей среды считает, что Белый дом во времена Обамы превысил свои полномочия, установив стандарты по выбросу углекислого газа, которых, по словам Прюитта, сложно достичь угольной и другим видам промышленности.

Ни один федеральный орган, сказал Прюитт, «никогда не должен использовать свои полномочия для объявления войны любому сектору нашей экономики».

Группы защитников окружающей среды в ярости

«Дональд Трамп и Скотт Прюитт станут печально известными, поскольку начали шокирующее наступление на общественное здоровье», - сказал исполнительный директор Sierra Club Майкл Брун. «Ущерб, нанесенный умышленным невежеством Трампа, теперь будет иметь множество человеческих лиц, потому что он предлагает отказаться от плана, который предотвратил бы тысячи преждевременных смертей и десятки тысяч случаев астмы у детей каждый год».

План «Чистой энергии» Обамы еще не вступил в силу. Верховный суд США приостановил его действие в прошлом году, и пока не может принять решение, является ли план законным.

Решение Прюитта отказаться от этого плана, скорее всего с рядом исков от групп защитников окружающей среды и прокуроров штата.