Как прошел год Хиллари Клинтон после проигрыша на президентских выборах 2016

"Все то время, что я была кандидатом в президенты, я знала: миллионы людей рассчитывают на меня, и я не могла представить, что подведу их. Я не справилась со своей работой, и теперь мне жить с этим до конца моих дней", написала Клинтон в своей новой книге, "Что произошло", где она подробно описывает свое видение проигрыша демократов - от вмешательства России
до несвоевременной пресс-конференции директора ФБР Джеймса Коми
. Однако она отметила, что не жалеет об участии в выборах.
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