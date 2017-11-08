Линки доступности

Языки
Фотогалереи

Как прошел год Хиллари Клинтон после проигрыша на президентских выборах 2016

"​Все то время, что я была кандидатом в президенты, я знала: миллионы людей рассчитывают на меня, и я не могла представить, что подведу их. Я не справилась со своей работой, и теперь мне жить с этим до конца моих дней", написала Клинтон в своей новой книге, "Что произошло", где она подробно описывает свое видение проигрыша демократов - от вмешательства России до несвоевременной пресс-конференции директора ФБР Джеймса Коми. Однако она отметила, что не жалеет об участии в выборах.
Показать ещё
Хиллари Клинтон успела написать и опубликовать новую, шестую по счету книгу. &quot;Что произошло&quot;. На протяжении 469 страниц проигравшая президентскую гонку Клинтон анализирует, как это могло случиться. В книге досталось и бывшему директору ФБР Джеймсу Коми, и ее сопернику на праймериз демократов - сенатору Берни Сандерсу. Но в конечном итоге Клинтон признает: &quot;Я беру на себя ответственность за все. Вы можете винить статистику, посыл, все что угодно &mdash; но кандидатом была я. Это была моя кампания. И это были мои решения&quot;. (На фото: с книгой &quot;Нужна целая деревня&quot; во время встречи с читателями в Вашингтоне, 18 сентября 2017).
1

Хиллари Клинтон успела написать и опубликовать новую, шестую по счету книгу. "Что произошло". На протяжении 469 страниц проигравшая президентскую гонку Клинтон анализирует, как это могло случиться. В книге досталось и бывшему директору ФБР Джеймсу Коми, и ее сопернику на праймериз демократов - сенатору Берни Сандерсу. Но в конечном итоге Клинтон признает: "Я беру на себя ответственность за все. Вы можете винить статистику, посыл, все что угодно — но кандидатом была я. Это была моя кампания. И это были мои решения". (На фото: с книгой "Нужна целая деревня" во время встречи с читателями в Вашингтоне, 18 сентября 2017).

Летом 2017 Клинтон выступила перед выпускниками нескольких колледжей - в том числе в колледже имени Медгара Эверса в Бруклине, где также получила почетную степень. &quot;Я бы хотела прилететь сюда из Белого дома, - сказала она выпускникам. - Но тем не менее, я рада быть здесь&quot;. (8 июня 2017)
2

Летом 2017 Клинтон выступила перед выпускниками нескольких колледжей - в том числе в колледже имени Медгара Эверса в Бруклине, где также получила почетную степень. "Я бы хотела прилететь сюда из Белого дома, - сказала она выпускникам. - Но тем не менее, я рада быть здесь". (8 июня 2017)

15 сентября 2017 Хиллари Клинтон присутствовала в Нью-Йорке на похоронах Эдит Виндзор - женщины, чья победа в Верховном суде сделала возможной легализацию однополых браков в США.&nbsp; &nbsp;
3

15 сентября 2017 Хиллари Клинтон присутствовала в Нью-Йорке на похоронах Эдит Виндзор - женщины, чья победа в Верховном суде сделала возможной легализацию однополых браков в США. 
 

26 мая 2017 Хиллари Клинтон выступила на выпускном мероприятии Колледжа Уэллсли, который она сама закончила в 1969-м году. &quot;Как прекрасно знают те из вас, кто заканчивает исторический факультет, когда власть имущие изобретают факты и атакуют тех, кто подвергает их сомнению - это может знаменовать начало конца свободного общества, - сказала Клинтон студентам. - Это не преувеличение. Это то, что делали на протяжении истории авторитарные режимы. Они пытаются контролировать реальность - не только законы и наши права и бюджет, но также наши мысли и убеждения.... Вы не создали эти обстоятельства, но в ваших силах изменить их&quot;.&nbsp; &nbsp;
4

26 мая 2017 Хиллари Клинтон выступила на выпускном мероприятии Колледжа Уэллсли, который она сама закончила в 1969-м году.
"Как прекрасно знают те из вас, кто заканчивает исторический факультет, когда власть имущие изобретают факты и атакуют тех, кто подвергает их сомнению - это может знаменовать начало конца свободного общества, - сказала Клинтон студентам. - Это не преувеличение. Это то, что делали на протяжении истории авторитарные режимы. Они пытаются контролировать реальность - не только законы и наши права и бюджет, но также наши мысли и убеждения.... Вы не создали эти обстоятельства, но в ваших силах изменить их". 
 

На встрече с читателями в Нью-Йорке 1 июня 2017 Хиллари Клинтон задали вопрос, какой совет она могла бы дать первому американскому президенту-женщине, она ответила: &quot;Прочитайте мою книгу. Я бы хотела, чтобы она полностью осознавала, что ее ожидает&quot;.&nbsp; &nbsp;
5

На встрече с читателями в Нью-Йорке 1 июня 2017 Хиллари Клинтон задали вопрос, какой совет она могла бы дать первому американскому президенту-женщине, она ответила: "Прочитайте мою книгу. Я бы хотела, чтобы она полностью осознавала, что ее ожидает". 
 

L&#39;ancienne secrétaire d&#39;État Hillary Clinton prend la parole lors d&#39;une collecte de fonds pour le programme Jeunesse Elijah Cummings en Israël, Baltimore, 5 juin 2017
6

L'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton prend la parole lors d'une collecte de fonds pour le programme Jeunesse Elijah Cummings en Israël, Baltimore, 5 juin 2017

2 мая 2017 2017 бывшая госсекретарь выступила на торжественном мероприятии в Нью-Йорке, посвященном 100-й годовщине Фонда планирования семьи. В своей речи Хиллари Клинтон призналась, что посвящает много времени прогулкам в лесу - &quot;это гораздо полезнее, чем кричать на телевизор&quot;. &nbsp;
7

2 мая 2017 2017 бывшая госсекретарь выступила на торжественном мероприятии в Нью-Йорке, посвященном 100-й годовщине Фонда планирования семьи. В своей речи Хиллари Клинтон призналась, что посвящает много времени прогулкам в лесу - "это гораздо полезнее, чем кричать на телевизор".
 

31 марта 2017 Хиллари Клинтон выступила в Джорджтаунском университете в Вашингтоне на тему женщин в мировой политике - и призвала администрацию Дональда Трампа не отказываться от лидерства Америки в мире. &quot;Я надеюсь, что мы сделаем все необходимое для того, чтобы сделать нашу страну и мир сильнее и безопаснее&quot;.&nbsp;
8

31 марта 2017 Хиллари Клинтон выступила в Джорджтаунском университете в Вашингтоне на тему женщин в мировой политике - и призвала администрацию Дональда Трампа не отказываться от лидерства Америки в мире. "Я надеюсь, что мы сделаем все необходимое для того, чтобы сделать нашу страну и мир сильнее и безопаснее". 

В одном из первых публичных выступлений после проигрыша на выборах, на съезде женщин-бизнесменов в Сан-Франциско 28 марта 2017, Клинтон призвала сторонников не мириться с политикой администрации Трампа, но&nbsp;&quot;сопротивляться, настаивать, упорствовать, становиться добровольцами&quot;.&nbsp; &nbsp;
9

В одном из первых публичных выступлений после проигрыша на выборах, на съезде женщин-бизнесменов в Сан-Франциско 28 марта 2017, Клинтон призвала сторонников не мириться с политикой администрации Трампа, но "сопротивляться, настаивать, упорствовать, становиться добровольцами". 

 

По признанию Клинтон, оправиться после поражения на выборах ей помогла семья, друзья, прогулки в лесу, молитвы, красное вино - и бродвейские шоу. На фото - Хиллари и Билл Клинтон после посещения бродвейского мюзикла &quot;В пути&quot; (&quot;In Transit&quot;), 1 февраля 2017. &nbsp;
10

По признанию Клинтон, оправиться после поражения на выборах ей помогла семья, друзья, прогулки в лесу, молитвы, красное вино - и бродвейские шоу. На фото - Хиллари и Билл Клинтон после посещения бродвейского мюзикла "В пути" ("In Transit"), 1 февраля 2017.
 

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG