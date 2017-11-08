Как прошел год Хиллари Клинтон после проигрыша на президентских выборах 2016

"​Все то время, что я была кандидатом в президенты, я знала: миллионы людей рассчитывают на меня, и я не могла представить, что подведу их. Я не справилась со своей работой, и теперь мне жить с этим до конца моих дней", написала Клинтон в своей новой книге, "Что произошло", где она подробно описывает свое видение проигрыша демократов - от вмешательства России до несвоевременной пресс-конференции директора ФБР Джеймса Коми . Однако она отметила, что не жалеет об участии в выборах. Показать ещё