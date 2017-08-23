Встреча Кушнера и главы МИДа Египта отменена египетской стороной

Встреча высокопоставленного советника президента Трампа с министром иностранных дел Египта отложена, вероятно, в знак протеста против решения США сократить помощь Египту.

Глава МИД Египта Самех Шукри должен был встретиться с Джаредом Кушнером и другими представителями руководства США в среду, однако из скорректированного расписания Шухри следует, что встреча отменена.

При этом пресс-служба президента Египта Абделя Фаттаха аль-Сисси сообщает, что он встретится с американской делегацией позднее в среду.

Изменение в графике, по-видимому, является выражением протеста против решения США сократить экономическую и военную помощь Египту, составлявшую почти 100 миллионов долларов, и отложить предоставление еще 200 миллионов долларов на военные нужды. Сокращения были введены в связи с отсутствием улучшений в соблюдении прав человека в Египте и ослаблений жестких ограничений для гражданского общества и негосударственных организаций.

Правительство Египта осуществляет репрессии в отношении правозащитных и других гражданских организаций, которые получают помощь из-за рубежа. Некоторые из этих организаций принимали активное участие в протестах 2011 года, в результате которых был свергнут экс-президент Хосни Мубарак.

Власти также арестовали сотни тысяч человек после свержения президента Мохаммеда Мурси в 2013 году. Задерживали в основном сторонников исламистской партии Мурси, а также некоторых светских и либеральных активистов.

В заявлении МИДа Египта говорится, что Каир сожалеет о решении США и считает его «неверной оценкой природы стратегических отношений, которые связывают две страны на протяжении десятилетий, и отражением непонимания того, как важно поддерживать стабильность и успехи Египта».

Американская делегация во главе с зятем президента Джаредом Кушнером приехала в Каир в рамках ближневосточного турне с целью продвижения мирных инициатив по вопросу об урегулировании конфликта между Израилем и палестинцами.