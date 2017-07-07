Десятки египетских военных убиты и ранены в результате теракта на Синае

Официальные представители Египта сообщили об атаке автомобилей, управляемых террористами-смертниками, которые врезались в военный блокпост на севере Синая. В результате атаки погибли по меньшей мере 10 военнослужащих.

Теракт произошел в пятницу, когда взорвались две машины, проезжавшие мимо блокпостов египетских ВС по дороге, проходящей вблизи города Рафах.

В заявлении армии Египта сообщается, что в результате взрывов погибли и получили ранения 26 военнослужащих. При этом данные о том, сколько человек погибло и сколько пострадало, не приводятся.

«Службы обеспечения правопорядка на севере Синая успешно предотвратили террористические атаки на ряд блокпостов южнее Рафаха», – говорится в заявлении.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы.

По словам представителей армии, службы безопасности предотвратили атаки на еще нескольких контрольно-пропускных пунктах вблизи города, уничтожив 40 нападавших и 6 автомобилей.

«В настоящее время проходят операции по зачистке и обнаружению членов террористической группировки», – сообщили военные.

Египет ведет борьбу с террористической деятельностью «Исламского государства» с 2013 года, когда военные – после массовых протестов в стране – отстранили от власти исламистского президента Мухаммеда Мурси.