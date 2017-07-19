И просто отмена Obamacare – без реформы – потерпела неудачу

Попытки республиканцев просто отменить Закон о доступном здравоохранении (Obamacare), не пересматривая его, также потерпели неудачу в Сенате, что стало новым серьезным поражением для президента Дональда Трампа.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл объявил, что голосование о простой отмене Obamacare состоится «в начале следующей недели», после того как в понедельник выяснилось, что республиканцы не набирают нужного числа голосов в поддержку усилий по изменению закона.

Но голосование об отмене закона также оказалось под вопросом, поскольку против этого высказались по крайней мере три республиканских сенатора.

Умеренные сенаторы Шелли Мур Капито, Сюзан Коллинз и Лиза Мурковски поспешили объявить, что они не поддержат отмену.

Республиканцы располагают 52 голосами в 100-местном Сенате, и, учитывая единодушное неприятие этой инициативы демократами, они могли потерять не более двух голосов.

«Мне не представляется конструктивной отмена закона, который в данный момент так сильно переплетен с нашей системой здравоохранения», – сказала Коллинз журналистам.

Республиканцы говорили об отмене Obamacare как одном из своих политических приоритетов на протяжении последних семи лет. Трамп и множество республиканских законодателей сделали ее одним из центральных элементов их предвыборных кампаний.