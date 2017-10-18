Стрельба в промзоне близ Балтимора: 3 убитых, 2 раненых

По сообщениям медиков, раненые находятся в критическом состоянии
Три человека убиты, и двое ранены в результате инцидента со стрельбой в индустриальном парке к северу от Балтимора, штат Мэриленд, сообщают американские СМИ.
Как уточнил в среду шериф округа Харфорд, стрельба имела место 18 октября около девяти часов утра в Эджвуде, на предприятии Advanced Granite Solutions. По его словам, все пятеро – и убитые, и раненые – работники предприятия.
Представители балтиморской клиники Shock Trauma сообщили, что оба раненых находятся в критическом состоянии.
Сообщается, что выстрелы были произведены из пистолета.
Свидетели рассказывают, что могут подтвердить факт конфликта между работниками предприятия, однако выстрелов они, по их словам, не слышали.
Сообщается о жестких мерах безопасности на многих близлежащих предприятиях и в местных школах.
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