Стрельба в промзоне близ Балтимора: 3 убитых, 2 раненых

Три человека убиты, и двое ранены в результате инцидента со стрельбой в индустриальном парке к северу от Балтимора, штат Мэриленд, сообщают американские СМИ.

Как уточнил в среду шериф округа Харфорд, стрельба имела место 18 октября около девяти часов утра в Эджвуде, на предприятии Advanced Granite Solutions. По его словам, все пятеро – и убитые, и раненые – работники предприятия.

Представители балтиморской клиники Shock Trauma сообщили, что оба раненых находятся в критическом состоянии.

Сообщается, что выстрелы были произведены из пистолета.

Свидетели рассказывают, что могут подтвердить факт конфликта между работниками предприятия, однако выстрелов они, по их словам, не слышали.

Сообщается о жестких мерах безопасности на многих близлежащих предприятиях и в местных школах.