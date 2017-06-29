Рост экономики США в первом квартале превысил ожидания

Темп роста американской экономики в первом квартале 2017 года слегка ускорился.

Как сообщило в четверг министерство торговли, за период с января по март крупнейшая экономика мира выросла на 1,4 процента. Это на 0,2 процента выше изначальной оценки, которая у большинства экономистов вызвала разочарование. Экономисты часто пересматривают этот показатель по мере появления дополнительных данных.

По словам аналитиков, потребительские расходы, на которые приходятся две трети экономической активности в США, также оказались выше, чем предполагалось ранее. Небольшой прирост отмечен также в сфере экспорта и расходов компаний на оборудование.

Тем временем министерство труда опубликовало отчет, согласно которому на прошлой неделе за пособием по безработице обратились 244 000 американцев. Этот показатель слегка вырос по сравнению с прошлой неделей, однако по-прежнему остается достаточно низким, что свидетельствует о здоровой ситуации на рынке труда.

Уровень безработицы, оцениваемый в рамках другого исследования, результаты которого публикуются ежемесячно, держится на минимальном за 16 лет уровне – 4,3 процента.