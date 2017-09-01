Безработица в США поднялась в августе до 4,4 процента

Ураган «Харви» пока не оказал влияния на показатели на рынке труда
Уровень безработицы в США несколько увеличился в августе, а чистый прирост рабочих мест оказался ниже, чем прогнозировали многие экономисты.
В пятницу в докладе Министерства труда США было отмечено, что уровень безработицы вырос на одну десятую процента и достиг 4,4 процента.
В докладе говорится, что 7,1 миллиона американцев не имеют работы, еще 5,3 миллиона вынуждены довольствоваться только частичной занятостью.Наибольший рост рабочих мест наблюдается в промышленности, строительстве, в сфере медицинских и других услуг.
В целом в августе на американском рынке труда было создано 156 тысяч новых рабочих мест, что на несколько десятков тысяч меньше, чем в июле. Заработная плата продолжала расти на уровне 2,5 процента в год.
Правительственные экономисты, которые мониторят ситуацию, заявляют, что ураган «Харви» «не оказал заметного влияния» на показатели безработицы, потому как основные данные были собраны до того, как началось стихийное бедствие.
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