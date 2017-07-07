Экономика США показывает высокие темпы роста занятости

В июне экономика США продемонстрировала высокие темпы роста занятости – чистый прирост новых рабочих мест составил 222 тысячи.

В пятничном докладе Министерства труда также говорится, что уровень безработицы немного вырос — до 4,4 процента.

Увеличение на одну десятую процента связано увеличением числа людей, которые, возможно, вдохновившись позитивными экономическими новостями, возобновили поиск работы.

Около семи миллионов американцев считаются безработными. Еще 1,6 миллиона не работают, но официально безработными не числятся, поскольку в последние четыре недели они не искали работу.

Еще пять миллионов человек хотят работать полный рабочий день, однако смогли трудоустроиться лишь на неполный.

Прирост рабочих мест в июне произошел за счет положительной динамики в здравоохранении, бизнес-услугах и ресторанном секторе.

Рост заработной платы в июне составил 2,5 процента по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Он едва превышает уровень инфляции.