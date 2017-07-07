Экономика США показывает высокие темпы роста занятости

Министерство труда также сообщает о небольшом росте безработицы при увеличении числа новых рабочих мест
В июне экономика США продемонстрировала высокие темпы роста занятости – чистый прирост новых рабочих мест составил 222 тысячи.
В пятничном докладе Министерства труда также говорится, что уровень безработицы немного вырос — до 4,4 процента.
Увеличение на одну десятую процента связано увеличением числа людей, которые, возможно, вдохновившись позитивными экономическими новостями, возобновили поиск работы.
Около семи миллионов американцев считаются безработными. Еще 1,6 миллиона не работают, но официально безработными не числятся, поскольку в последние четыре недели они не искали работу.
Еще пять миллионов человек хотят работать полный рабочий день, однако смогли трудоустроиться лишь на неполный.
Прирост рабочих мест в июне произошел за счет положительной динамики в здравоохранении, бизнес-услугах и ресторанном секторе.
Рост заработной платы в июне составил 2,5 процента по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Он едва превышает уровень инфляции.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.