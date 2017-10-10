МВФ: рост мировой экономики в этом году ускорится до 3,6%

Темп роста мировой экономики в этом году составит 3,6 процента, ускорившись по сравнению с прошлогодним показателем 3,2 процента.

Этот прогноз представил во вторник Международный валютный фонд, в то время как представители Всемирного банка и государств мира собрались в Вашингтоне, чтобы обсудить рост экономики, ситуацию на рынке труда, а также свои опасения, идеи и планы.

По мнению экспертов МВФ, росту экономики способствуют улучшения в сфере инвестиций, промышленного производства и бизнеса, а также укрепление потребительского доверия. При этом в МВФ считают, что экономика развитых стран, в том числе США, будет расти медленнее, чем в развивающихся странах.

По оценкам МВФ, экономический рост США в этом году составит 2,2 процента, увеличившись по сравнению с 2016 годом. По словам экспертов, будущий экономический рост США трудно оценить, поскольку предложения по сокращению налогов и законодательных ограничений для бизнеса и увеличению расходов на инфраструктуру пока не получили одобрения Конгресса.

Прогноз по росту экономики Китая несколько снизился, но остается на хорошем уровне – 6,8 процента.

Рост экономики стран южнее Сахары, как ожидается, в этом году достигнет 2,6 процента, а в следующем году – 3,4 процента. Это несколько ниже прошлых оценок.

По словам МВФ, лидеры стран должны провести реформы сейчас, пока ситуация благоприятная. Они призывают повышать потенциальную производительность, сокращать неравенство и принимать меры для повышения устойчивости национальных экономик. Эксперты также призывают развитые страны держать процентные ставки на низком уровне, по крайней мере до тех пор, пока не начнет расти инфляция, и работать над укреплением международного экономического сотрудничества.

Эксперты предупреждают, что проблемы с коммерческим кредитованием в Китае, ускоряющееся повышение процентных ставок в развитых странах или резкое сокращение ограничений, нацеленных на предотвращение нового финансового кризиса, могут негативно сказаться на росте экономики.

