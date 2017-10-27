ВВП США вырос в третьем квартале больше чем ожидалось

Экономика США в июле—сентябре 2017 года прибавила 3% в пересчете на годовые темпы после роста на 3,1% во втором квартале. Об этом свидетельствуют данные Министерства торговли страны. Опрошенные накануне агентством Bloomberg аналитики, в среднем, прогнозировали снижение темпов роста до 2,6%.

Потребительские расходы, на долю которых приходится 70% ВВП США, в прошедшем квартале увеличились на 2,4% в пересчете на годовые темпы после роста на 3,3% в апреле—июне. Эксперты прогнозировали рост показателя на 2,1%.

Ранее были обнародованы данные, согласно которым продажи новых домов в США выросли в сентябре 2017 года на 18,9% по сравнению с пересмотренным показателем августа до 667 тысяч.

Напомним также, что экономика США по итогам второго квартала 2017 года увеличилась, по пересмотренным данным, на 3% в годовом выражении после роста на 1,4% в январе—марте текущего года. Вклад потребительских расходов в рост ВВП составил 1,6 пункта. Это было обусловлено расходами на автотранспортные средства, поскольку американцы заменяли автомобили, поврежденные из-за ураганов. Между тем, рост расходов на услуги замедлился до минимума с 2013 года. Тем не менее устойчивый рынок труда, сдержанная инфляция и низкая стоимость заимствований, как ожидается, поддержат расходы домохозяйств. Экспорт вырос на 2,3% в третьем квартале, тогда как импорт снизился на 0,8%. Чистый экспорт прибавил 0,41 пункта к росту ВВП. Торговля вносит вклад в рост ВВП три квартала подряд.