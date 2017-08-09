Обмен угрозами между КНДР и Трампом обеспокоил инвесторов

Обмен угрозами и жесткая риторика между КНДР и Дональдом Трампом обеспокоил многих инвесторов. Ценные бумаги упали в цене и в Азии, и в Европе, и в США, в то время как спрос на надежные инвестиции, такие как золото, резко вырос.

Ключевые биржевые индексы в Гонконге, Германии и Франции потеряли по 1 проценту или более. Американские финансовые рынки в середине торгов опустились на 0,4 процента. До вторника, когда Пхеньян и Вашингтон обменялись угрозами, на американских биржах наблюдались рекордно высокие показатели.

Спрос на золото, традиционный способ защиты активов в неспокойные времена, повысил спрос на этот драгоценный металл примерно на 1 процент. Цены на нефть также выросли.

В Южной Корее приживают более 50 миллионов человек и базируются множество крупных компаний, таких как Samsung и Hyundai. По данным Всемирного банка, объем экономики страны составляет 1,4 триллиона долларов, что составляет около двух процентов мировой деловой активности.