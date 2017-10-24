Напавшего с ножом на Татьяну Фельгенгауэр арестовали на два месяца

МОСКВА – Суд в Москве во вторник арестовал на два месяца Бориса Грица, 23 октября ранившего в помещении радиостанции «Эхо Москвы» известную ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Ранее против Бориса Грица Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве было возбуждено уголовное дело по обвинению в покушении на убийство.

Как сообщил представитель следствия в суде, Гриц частично признал свою вину. Об обвиняемом известно, что ему 48 лет, и у него, по предварительным данным, два гражданства, России и Израиля. По образованию Гриц — учитель физики.

В интернете были найдены записи Бориса Грица, из которых следует, что он был одержим идеей некоей «телепатической связи» с Татьяной Фельгенгауэр. О том же самом напавший на радиоведущую сообщил при своем задержании в понедельник.

Напомним, что 23 октября человек, который позже был опознан как Гриц, сначала ослепил охранника здания, в котором находится «Эхо Москвы» из газового баллончика, а потом поднялся на этаж, где располагается радиостанция, вбежал в ее помещение и нанес Татьяне Фельгенгауэр удар ножом в шею. Он был задержан охранником радиостанции и передан правоохранительным органам.

Татьяна Фельгенгауэр была срочно доставлена в больницу, где ей сделали сложную операцию. По сообщениям врачей, ее состояние было стабильно тяжелым, но непосредственной угрозы жизни журналистки нет. Позже Татьяна Фельгенгауэр была погружена в искусственную кому, а врачи, ответственные за ее лечение, заявили, что определятся с дальнейшими действиями во вторник.

Покушение на Татьяну Фельгенгауэр вызвало массовую реакцию российских политиков, чиновников и журналистов. Многие из ее коллег считают, что нападение на сотрудницу «Эха Москвы» стало возможным после пропагандистской атаки против этой радиостанции, прозвучавшей в эфире государственного телевидения. 11 октября телеканал «Россия-24» показал сюжет «Эхо Госдепа», обвинив влиятельную радиостанцию в подрывной деятельности. В сюжете среди других сотрудников «Эха» была несколько раз показана и Татьяна Фельгенгауэр.

Между тем, представитель Кремля не видит возможной связи между кампанией против «Эха Москвы» со стороны государства и покушением на сотрудницу этого радио. Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся «нападением безумца».

«Пытаться окрашивать этот трагический случай, который связан с проявлением безумия, с какими-то другими субстанциями, нелогично и, наверное, вряд ли было бы правильно с нашей точки зрения» – заявил Песков.

Вместе с тем, Дмитрий Песков выразил поддержку самой Татьяне Фельгенгауэр, ее близким и коллегам: «Мы сожалеем и сочувствуем самой Татьяне, ее родным и близким, всему коллективу «Эха Москвы» в связи с тем, что она подверглась нападению безумца».

В то же время главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что у нападавшего был детальный рукописный план помещений радиостанции. Во вторник в эфире своего радио Венедиктов предложил следствию заняться теми, кто в последнее время призывал к расправе над журналистами «Эха»: «Сумасшествие не возникает на пустом месте... Люди не живут в безвоздушном пространстве. Я считаю, что, к примеру, Бориса Немцова убил не только тот негодяй, который стрелял, но и атмосфера ненависти и натравливания. Как там было сказано: «кто заткнет их поганые рты»? Промахнулись, попали в горло. Это что такое? Я думаю, следствию было бы правильно допросить этих людей, которые про это говорил».