Комиссар Совета Европы по правам человека призвал Россию уважать права ЛГБТ

МОСКВА — Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс потребовал от российских властей предпринять «решительные и эффективные действия», чтобы положить конец преследованию в Чечне представителей сексуальных меньшинств. Об этом Нилс Мужниекс– высшее официальное лицо Совета Европы в области прав человека – сообщил в своей статье, опубликованной в четверг на портале этой организации.

Муйжниекс — латвийский общественный деятель и правозащитник, родившийся в США — напомнил, что в этом году «появились весьма тревожные сообщения о преследовании гомосексуалов в Чечне в Российской Федерации, где на протяжении длительного времени существует общая проблема безнаказанности за серьезные нарушения прав человека, включая насильственные исчезновения и пытки».

Согласно сообщениям неправительственных организаций и «Новой газеты», на которые и отреагировал Комиссар Совета Европы, представители ЛГБТ или люди, сочтенные таковыми, были арестованы или похищены, и содержались под стражей в Чеченской Республике с февраля по апрель 2017 года. Эти лица, как сообщалось, находились в неофициальных местах содержания под стражей и предположительно подвергались жестокому обращению и унижениям.

«Как только я узнал об этих сообщениях, я установил контакт с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации (Татьяной Москальковой — Д.Г.), а также направил 5 апреля 2017 года письмо руководителю Следственного комитета России. В своем запросе я просил предоставить мне информацию о шагах, предпринимаемых правоохранительными органами для проверки заявлений и возможного расследования предполагаемых преступлений, а также для проверки высказываний, допущенных публичными фигурами Чеченской Республики, на предмет разжигания ненависти. Также, меня интересовала информация о мерах, предпринимаемых властями России для защиты жертв данных событий» – заявил Нилс Муйжниекс.

Комиссар Совета Европы не пояснил, получил ли он ответы от властей России на свои запросы, но, по словам Нилса Муйжниекса, «впоследствии Уполномоченный по правам человека подняла этот вопрос в беседе с президентом Российской Федерации».

«Чрезвычайно важно, чтобы были предприняты решительные и эффективные действия по обеспечению того, чтобы подобные преследования прекратились, а в отношении лиц, ответственных за них, проводилось расследование, способное привести к реальному уголовному преследованию и наказанию. В случае отсутствия данных мер, плачевная ситуация безнаказанности в этом регионе будет продолжаться и дальше» – обратился к российским властям Нилс Муйжниекс.

Комиссар Совета Европы по правам человека также в своей публикации обратил внимание на негативное состояние с правами ЛГБТ в России в целом, напомнив о том, что в той стране был принят специальный закон, преследующий секс-меньшинства: «В июне 2017 года в постановлении «Баев и другие против России», касающегося российского закона о запрете «пропаганды гомосексуализма», Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил, что «принимая такие законы, органы государственной власти усиливают стигматизацию и предрассудки и поощряют гомофобию, что несовместимо с понятиями равенства, плюрализма и толерантности, присущих любому демократическому обществу».

Россия с 2014 года существенно сократила свое сотрудничество с Советом Европы, членом которого она является с 1996 года. Это было сделано после того, как Парламентская ассамблея Совета Европы в апреле 2014 года ввела санкции против российской делегации в Ассамблее в ответ на аннексию Россией Крыма. При этом Европейская конвенция по правам человека и решения Европейского Суда по правам человека по-прежнему являются обязательными для России, которая формально не прекратила свое членство в Совете Европы.