Что значит день 7 ноября для Восточной и Центральной Европы?

В Санкт-Петербурге в день 100-летия Октябрьской революции состоялось возложение более чем семи тысяч гвоздик к стоянке крейсера «Аврора». Авторство данной акции принадлежит тем же людям, кто ранее организовывал выезд на улицы города автобусов с портретами Сталина.

И Временное правительство, и еще раньше Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов признали, что будет независимое польское государство. И оно действительно появилось в 1918 году, в ноябре

Активисты «Левого фронта» организовали в разных городах России акции в память о годовщине революции. В Москве КПРФ организовала шествие под красными флагами и портретами Ленина и Сталина. В то же время в бывших советских республиках, и странах, являвшихся несколько десятилетий сателлитами СССР, столетний юбилей большевистского переворота прошел в будничной обстановке.

«В каком-то смысле это – и наша революция»

В современной Польше главным событием 1917 года, оказавшим позитивное влияние на дальнейшую историю страны, принято считать Февральскую революцию.

Об этом в разговоре с корреспондентом «Голоса Америки» сказал доктор исторических наук, проректор по науке Краковского педагогического университета Мариуш Волос.

«И Временное правительство, и еще раньше Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов признали, что будет независимое польское государство. И оно действительно появилось в 1918 году, в ноябре», – напоминает профессор Волос.

Большевики и другие радикальные левые движения предлагали быстрое решение самых острых проблем того времени. А именно – прекращение войны и изгнание германских оккупантов, в также земельный вопрос

Между тем, как отмечает польский историк, его коллеги посчитали, что до 50 тысяч поляков принимали участие и в октябрьском перевороте, и в последующих сражениях Гражданской войны. «Так что, в каком-то смысле это – и наша революция. Конечно, это не значит, что мы к ней относимся положительно, потому что с точки зрения Польши это – зарождение тоталитарной системы, зарождение коммунистической идеологии, которая влияла на историю Польши в межвоенный период, во время Второй мировой войны, и, конечно, после войны, когда мы стали государством, подчиненным Москве. Хотя в 1917 – 1018 годах никто не думал об этом», - уточняет краковский эксперт.

И подчеркивает, что для профессиональных историков не вызывает никаких сомнений, что начавшаяся в Петрограде революция сыграла большую роль в судьбе Польши в ХХ веке.

Почему латышские стрелки были за большевиков

Известно, что уроженцы Латвии принимали активное участие в создании, как Красной Армии, так и Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК).

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института философии и социологии Латвийского Университета Каспарс Зеллис соглашается, что сто лет назад левые идеи были очень популярны в различных слоях латвийского общества. «Большевики и другие радикальные левые движения предлагали быстрое решение самых острых проблем того времени. А именно – прекращение войны и изгнание германских оккупантов, в также земельный вопрос», – отмечает эксперт.

В комментарии для «Голоса Америки» доктор Зеллис также напомнил, что до 60% населения Латвии в 1917 году составляли крестьяне, а значительная часть помещиков были так называемыми «остзейскими немцами». Поэтому обещания большевиков нашли горячий отклик у латышских солдат, воевавших на фронтах Первой мировой войны.

С одной стороны, потрясения в Российской империи привели к тому, что 27 марта 1918 года Бессарабия, являющаяся ныне основной частью Республики Молдова, вошла в состав Румынии

Говоря о значимости октябрьского переворота для Латвии, Каспарс Зеллис подчеркивает, что это событие повлияло на распад Российской империи, повлекший за собой возникновение независимых государств, в числе которых была и Латвийская Республика. «Если мы посмотрим на события 1917 года после февральской революции, и вспомним настроения, царившие в умах наших политиков, то это были лозунги в поддержку свободной Латвии в свободной России, – продолжает рижский историк. – Но октябрьский переворот перечеркнул возможности осуществления этих лозунгов.

А в марте 1918 года после того, как большевики заключили сепаратный Брест-Литовский мирный договор, по которому Лифляндские и Курляндские губернии были отданы кайзеровской Германии, латвийское гражданское движение получило стимул для осуществления кардинального выхода из состава Российской империи и провозглашения независимости. Что было осуществлено в ноябре 1918 года», – резюмирует Каспарс Зеллис.

«Более чем неоднозначное наследие»

Молдавский политический аналитик Оазу Нантой подчеркнул, что он – противник рисовать историю в традициях лубка или использовать события далекого прошлого для политической борьбы в современных условиях. С учетом этого он и предлагает рассматривать значение октябрьского переворота 1917 года для своей страны.

«С одной стороны, потрясения в Российской империи привели к тому, что 27 марта 1918 года Бессарабия, являющаяся ныне основной частью Республики Молдова, вошла в состав Румынии. Советская Россия не признала легитимность этого вхождения, и началась вторая часть “марлезонского балета”, когда 12 октября 1924 года в бывшей столице Советской Украины Харькове была провозглашена Молдавская автономная Советская Социалистическая Республика в составе Украины. Западная граница этой республики проходила по реке Прут.

Поэтому можно сказать, что историкам у нас эта дата интересна, политикам – в меньшей степени, а в России – там свои разборки

Продолжением этих действий стали соглашения между Сталиным и Гитлером, известные, как пакт Молотова-Риббентропа, в которых Советский Союз обозначил свои претензии на Бессарабию. В итоге 2 августа 1940 года в Москве был принят Закон о создании Молдавской Советской Социалистической Республики, правопреемницей которой является современная Республика Молдова», – рассказал эксперт в беседе с корреспондентом «Голоса Америки».

Такая противоречивая история, по мнению Оазу Нантоя, привела к тому, что основная часть Молдовы, проведшая 22 года в составе Румынии, отличается меньшей советизированностью, чем Приднестровье. А ирония истории, продолжает кишиневский эксперт, заключается в том, что отцами-основателями современной Молдовы являются правители-тираны Сталин и Гитлер. «Так что исторической прошлое оставило в этом регионе Европы более чем неоднозначное наследие», – указывает собеседник «Голоса Америки».

Молодежь не знает, что такое «красный день календаря»

Перейдя к современным настроениям в Молдове, политический аналитик рассказал, что в беседе с молодыми соотечественниками он поинтересовался, будут ли они как-то праздновать 7-е ноября? «И я увидел искреннее недоумение на их лицах, потому что они понятия не имели, что этот день значит для истории. Они не знают, что такое маршировать по площади, слушать лозунги “Да здравствует героический рабочий класс, да здравствует трудовое крестьянство и да здравствует народная интеллигенция!” И стишок “День седьмое ноября – красный день календаря” им незнаком.

Поэтому можно сказать, что историкам у нас эта дата интересна, политикам – в меньшей степени, а в России – там свои разборки. Понятно, что Россия исключила себя из мировой цивилизации.

Я думаю, что многие молодые вообще удивятся, услышав, что 7 ноября когда-то было праздником, и что его как-то отмечают в России

У нас старшее поколение раздавлено бедностью и нищетой и не думаю, что кроме абсолютно иррациональной ностальгии у его представителей что-то осталось. Но и они понимают, что если даже каждый наденет пионерский галстук, то в прошлое это нас не вернет. Поэтому для Республики Молдова октябрьский переворот – уже история, и день 7 ноября не является здесь сколько-нибудь заметным событием», – подытоживает Оазу Нантой.

Каспарс Зеллис отмечает, что в политическом дискурсе Латвии 100-летие Октябрьской революции не присутствует. «Мы больше концентрируемся на вопросах, которые, хотя и были связаны тем, что происходило в 1917 году – и с февральской революцией, и с октябрьским переворотом – например, в конце года нас ждет празднование столетия создания Латвийского национального совета – на сам октябрьский переворот уже забыт», – отмечает рижский историк.

По словам Зеллиса, для молодого поколения жителей Латвии события столетней давности интереса не представляют. «Я думаю, что многие молодые вообще удивятся, услышав, что 7 ноября когда-то было праздником, и что его как-то отмечают в России», – завершает свой комментарий, ведущий научный сотрудник Института философии и социологии Латвийского Университета Каспарс Зеллис.

Его краковский коллега также свидетельствует, что большинство польских студентов не знают, какой праздник отмечался 7 ноября и какие события были 100 лет назад на территории России. «Я скажу так – мы это не празднуем, но мы это отмечаем. Мы – это профессиональные историки», – уточняет Мариуш Волос.

Собеседник «Голоса Америки» пояснил, что в день 100-летия русской революции в Кракове проходила научная конференция, посвященная коммунистическому движению во Второй Речи Посполитой, то есть в Польше межвоенного периода.

«Мы говорим о том, какие были связи между советскими большевиками и польскими коммунистами, каково было влияние тех, кто хотел советизировать Польшу сразу после Первой мировой войны. И в этом смысле мы, историки, об этом помним. Но сказать, что большинство поляков помнит об этих событиях, было бы явным преувеличением», – считает пан Волос.

Дело в том, что в начале последнего месяца осени в Польше проходит череда памятных дат. 5 ноября отмечается годовщина манифеста германского и австро-венгерского генерал-губернаторов о создании «Королевства Польского». 6 ноября – годовщина депортации университетских профессоров в концлагерь Заксенхаузен. «Об этом мы помним, но что касается 7 ноября, то – извините, пожалуйста – но большинство нашего общества об этом уже ничего не знает», – утверждает проректор по науке Краковского педагогического университета Мариуш Волос.