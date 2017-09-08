Пять человек погибли в результате землетрясения в Мексике

У южного побережья Мексики в ночь на пятницу произошло землетрясение мощностью 8,1 балла, унесшее не менее пяти жизней, вызвавшее небольшие волны цунами и повредившее несколько зданий.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

По всей видимости, землетрясение было более мощным, чем разрушительное землетрясение 1985 года, в результате которого была разрушена значительная часть Мехико и погибли тысячи человек, однако пока данных об ущербе в столице мало.

Эпицентр землетрясения был расположен в 87 км к юго-западу от города Пихихьяпан в южном штате Чьяпас, на глубине 69 км.

По словам губернатора Мануэля Веласкеса, в штате погибли три человека. Еще двое погибли в соседнем штате Тобаско, о чем сообщил его губернатор.

Землетрясение вызвало волны высотой до 0,7 метра, сообщает Тихоокеанский центр предупреждения о цунами.