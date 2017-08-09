Землетрясение в Китае: погибли не менее 13 человек, включая туристов

Более 170 человек получили ранения
В результате землетрясения магнитудой 7.0 в провинции Сычуань на юго-западе Китая погибли 13 человек, включая шесть туристов. Еще 175 человек получили ранения.
Об этом сообщили в среду власти провинции и официальные СМИ.
По данным Геологической службы США, землетрясение произошло в малонаселенном горном районе в 200 километрах к северо-западу от города Гуанъюань вечером во вторник на глубине 10 километров.
Власти провинции Сычуань сообщили, что около 100 туристов были заблокированы в результате оползня, сошедшего после землетрясения. Официальное информагентство China News Service сообщило, что среди погибших есть шесть туристов.
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