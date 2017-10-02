Каталония объявила, что избиратели проголосовали за независимость региона

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ – Правительство Каталонии заявило в понедельник, что, по предварительным данным, 90 процентов участников прошедшего в воскресенье референдума выступают за объявление независимости региона от Испании.

Представитель правительства Каталонии Жорди Турулл заявил, что 2,02 миллиона избирателей из 2,26 миллиона проголосовали за независимость.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон ранее заявил, что он в одностороннем порядке объявит о независимости от Испании, если более 50 процентов избирателей захотят отделиться.

«Мы получили право на то, чтобы сформировать государство в форме республики», – заявил Пучдемон в телевизионном обращении после закрытия избирательных участков.

Правительство Испании решительно не согласно с этим.

Каталонские власти утверждают, что более 800 человек пострадали в столкновениях с полицией, которая пыталась помешать голосованию.

Конституционный суд Испании приостановил действие закона, принятого парламентом региона и призывавшего к проведению голосования. Тем не менее, референдум был проведен.

Сотрудники национальной полиции Испании пытались закрыть избирательные участки и остановить голосование. Появились видео, на которых полицейские вытаскивают людей с участков, избивают и пинают потенциальных избирателей и демонстрантов.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой возложил вину за насилие на тех, кто добивался проведения референдума.

«Те, кто привел нас к этому, несут полную ответственность за произошедшие общественные беспорядки», – заявил он в телевизионном обращении.

Пучдемон сказал, что обратится в ЕС с просьбой рассмотреть предполагаемые нарушения прав человека в связи с насильственными попытками остановить голосование.

В заявлении Госдепартамента, опубликованном вечером в воскресенье, говорится, что США поддерживают сильную и единую Испанию. США также поддерживают право на свободу собраний, отмечается в заявлении, и призывают всех причастных действовать в соответствии с испанским законодательством.

Некоторые профсоюзы и другие организации призвали к забастовке во вторник в знак протеста против действий полиции.

Первые случаи насилия начались уже утром, когда полиция помешала Пучдемону проголосовать в своем родном районе Жироны. Полицейские в специальном снаряжении набросились на толпу, пытавшуюся окружить их на избирательном участке. При этом одному демонстранту в глаз попала резиновая пуля.

Позднее Пучдемон проголосовал на другом участке. Каталонские власти призвали избирателей голосовать на любом открытом избирательном участке, который они смогут найти. В некоторых случаях избиратели бросали бюллетени в урны, установленные на улицах.

«Испанское государство помешало каталонцам осуществить свои права, что сформировало ужасный имидж Испании», – заявил Пучдемон журналистам.

Представители испанской полиции заявили, что были разочарованы действиями региональной полиции Каталонии, которые ранее заверили их, что не допустят открытия избирательных участков.

К середине дня голосование на некоторых основных избирательных участках продолжилось в обычном режиме.

Ведущая оппозиционная Испанская социалистическая рабочая партия, которая сначала поддерживала жесткую линию правительства в вопросе об отделении Каталонии, призвала Рахоя и Пучдемона уйти в отставку и объявить новые выборы.

Очевидно в знак протеста против попыток федерального правительства помешать проведению референдума, футбольный клуб «Барселона» отменил матч с другой испанской командой, объявившей, что на футболках ее игроков будет изображен испанский флаг.

Под угрозой санкций футбольной ассоциации Испании «Барселона» согласилась провести матч с командой с Канарских островов, где центральное правительство пользуется большой поддержкой. Игра прошла при пустых трибунах.