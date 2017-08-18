Данфорд подтвердил «незыблемую приверженность» США безопасности Японии

Высокопоставленный американский генерал подтвердил «незыблемую приверженность» США безопасности Японии на фоне напряженности в регионе из-за КНДР и заверил своего коллегу в Токио, что «атака на одного из нас приравнивается к атаке на обоих».

Пхеньян заявил, что рассматривает возможность запустить ракеты в направлении американской территории Гуам, хотя, судя по всему, северокорейский лидер Ким Чен Ын пока отложил это решение.

Глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд в начале переговоров с главой генштаба сил самообороны Японии адмиралом Кацутоси Кавано заявил, что «сейчас очень важный момент в плане безопасности региона».

«И, разумеется, мы в первую очередь сосредоточены на угрозе со стороны КНДР, – сказал Данфорд. – Я думаю, мы четко дали понять КНДР и всем остальным в регионе, что атака на одного из нас приравнивается к атаке на обоих».

Госсекретарь Рекс Тиллерсон, выступая в четверг в Вашингтоне, заявил, что США хотят диалога с Пхеньяном, но только при условии, что он будет продуктивным.

«Наши усилия направлены на то, чтобы побудить их к переговорам, но участвовать в этих переговорах с пониманием, что они приведут к иным результатам, чем прошлые переговоры», – уточнил Тиллерсон.