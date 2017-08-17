Данфорд: в вооруженных силах США «нет места расизму и нетерпимости»

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил, что в США и их вооруженных силах «нет места расизму и нетерпимости».

По его словам, он «очень опечален» кровавым насилием, которое произошло в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, на минувших выходных.

Данфорд, который находится с визитом в Пекине, высоко оценил аналогичные заявления, сделанные ранее главами различных видов вооруженных сил США.

«Они обращались напрямую к военнослужащим и американскому народу, – заявил Данфорд. – К военнослужащим, чтобы дать понять, что в их войсках не будут мириться с подобным расизмом и нетерпимостью, а к американскому народу – чтобы напомнить им о ценностях, которые мы исповедуем в вооруженных силах США, и которые, как я считаю, отражают ценности Соединенных Штатов».

Президент США Дональд Трамп подвергается критике за свою реакцию на насилие в Шарлотсвилле. Американский лидер заявил, что ответственность за него несут как сторонники превосходства белой расы, так и участники контрдемонстрации.