Российские законодатели намерены придать медиа США статус «иностранного агента»

МОСКВА — Государственная Дума России в течение ближайшей недели рассмотрит и примет во всех трех чтениях поправки в законодательство, в соответствии с которыми зарубежные медиа в России обязаны будут регистрироваться в качестве «иностранного агента».

Об этом объявил в разговоре с журналистами 10 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Постараемся на совет Думы (14 ноября) внести предложение, которое рассмотрим в среду (15 ноября) на пленарном заседании и у нас есть возможность в течение недели принять эту норму в виде закона» – сообщил спикер Госдумы.

Председатель палаты российского парламента заявил, что эта мера будет ответом на требование властей США к телеканалу RT зарегистрироваться в качестве «иностранного агента» в Соединенных Штатах: «Возможные ограничения, которые будут вводиться, будут приниматься по аналогии с США».

Ранее о таком требовании заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян, добавив, что телеканал будет вынужден подчиниться этому требованию, но обжалует его в суде.

Вячеслав Володин считает, что в США с помощью регистрации «иностранным агентом» на медиа оказывается давление: «Это не только финансовая отчетность, которая предполагает десятки вопросов и, соответственно, ответы на них при получении денежных средств, это предполагает раскрытие всей информации... тотальный контроль, абсолютный надзор со стороны Минюста, финансовых ведомств. Они (нормы закона об «иностранных агентах» в США — С.И.) очень жесткие; они позволяют принимать решения, ограничивающие и свободу слова, и в общем-то не только затрудняют действия СМИ и распространение информации».

При этом спикер Госдумы добавил, что, хотя «речь идет о симметричном ответе», он не будет касаться отдельных лиц: «Наш закон более либеральный, наш закон не включает в себя такие вопросы, как регулирование СМИ, как вообще подпадание под действие этого закона физических лиц».

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, со своей стороны, заявил, что не ждет каких-либо карательных мер в отношении медиа: «У каждого СМИ сегодня есть свои страницы в социальных сетях, где также публикуются их новости, статьи и видеосюжеты. Законом должно быть предусмотрено, что на этих страницах средства массовой информации, признанные иностранными агентами, также должны будут указывать соответствующую информацию. На этом всё».

Ранее российское министерство юстиции направило нескольким медиа США, работающим на русском языке, предупреждение о возможности ограничения их деятельности на территории России. Как сообщил накануне глава Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов, ограничения могут коснуться деятельности «Голоса Америки» и Радио Свобода.