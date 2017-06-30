Суд отклонил иск семей убитых ударом американского беспилотника

Коллегия судей окружного суда Федерального Округа Колумбия в Вашингтоне единогласно оставила в силе решение нижестоящего суда, который постановил, что у него нет юрисдикции ставить под вопрос решение правительства о нанесении ракетных ударов по террористам с применением беспилотников.

Процесс по этому делу начался в 2015 году, когда семьи погибших йеменцев, один из которых был имамом, а второй - полицейским, подали судебный иск на тогдашнего президента США Барака Обаму и американское правительство, обвинив их в убийстве.

Согласно иску, мужчины стали случайными жертвами удара беспилотников ВВС США по деревне на востоке Йемена в 2012 году. Целью авиаудара были три экстремиста, говорится в документах суда.

Семьи мужчин в иске требовали признать, что удар ВВС США был осуществлен в нарушение международного законодательства, при этом денежной компенсации они не требовали.

Суд постановил, что, исходя из существующих прецедентов, судьи не могут сомневаться в правомерности решений правительства США, касающихся проведения военных операций.