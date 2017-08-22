Шива Айадураи: «Толпократия» в Бостоне

Десятки тысяч людей выступили в Бостоне против фашизма, расизма и ксенофобии. Но против кого конкретно был направлен праведный гнев демонстрантов? Против небольшой группы людей, получивших официальное разрешение на проведение митинга «За свободу слова» в небольшом каменном павильоне в центре парка Бостон Коммон. Вышедшие на улицы демонстранты и средства массовой информации окрестили активистов Бостонской Коалиции за свободу слова в лучшем случае «ультраправыми», а в худшем – «неонацистами». Гневные голоса демонстрантов заглушили высказывания ораторов в оцепленном полицией павильоне, куда не были допущены журналисты. Одним из выступавших там был иммигрант из Индии, добивающийся выдвижения в Сенат США от Республиканской партии, Шива Айадураи, или, как его часто называют, Доктор Шива.

Обращаясь к примерно сорока участникам ралли «За свободу слова», он ответил тысячам контр-демонстрантов, скандировавших популярный лозунг «Жизни черных имеют значение».

«Мы все знаем, что жизни чернокожих имеют значение, - сказал доктор Шива. - Никто из нас этого не отрицает. Жизнь каждого человека имеет значение, и жизни чернокожих тоже имеют значение. Жизни белых тоже имеют значение. Мы не расисты».

В эксклюзивном интервью Русской службе «Голоса Америки» доктор Шива сказал, что получил приглашение выступить на митинге в поддержку свободы слова два месяца назад. Он согласился, и не придал этому приглашению особого значения.

«Но после событий в Шарлотсвилле (где прошел митинг неонацистов и белых националистов – М.Г.) произошел взрыв, - сказал он. - Меня стали называть нацистом, стали спрашивать, зачем я хочу выступать на одной сцене с расистами.

«Однако на этом митинге были сторонники Берни Сэндерса, люди из Партии Зеленых, люди, называвшие себя «гражданскими националистами», - рассказал он. - Но главное было не то, какой ты идеологии придерживаешься, а свобода слова».

«Когда я там выступал, - продолжил он, - у нас были два плаката с надписью «Жизни чернокожих имеют значение». Два! Я думаю, что если бы там были какие-то ку-клукс-клановцы, они бы вырвали у нас эти плакаты из рук. Я также знаю, что некоторые из наших людей, которые не смогли пройти через полицейское оцепление, были жестоко побиты из-за того, что у них были американские флаги или кепки с именем Трампа. Так что, давайте разбиремся, кто здесь фашисты».

Шива Айадураи, утверждающий, что он изобрел электронную почту, рассказывает, что, когда он учился в Массачусетском Технологическом Институте, он принимал участие в борьбе с апартеидом в Южной Африке, помог организовать профсоюз работников студенческих кафе, а на выпускную церемонию пришел с плакатом «США вон из Ирака».

«Очевидно, что как цветной человек, я не поддерживаю ни теорию превосходства белой расы, ни нацизм, - подчеркивает доктор Шива. - Но я могу вам сказать, что делает Америку великой страной: ее основатели устроили так, что человек даже с самыми отвратительными взглядами имеет право их высказывать. Это основа гражданского общества… В Америке каждый имеет право высказывать свое мнение. В других странах за это могут побить или бросить в тюрьму. Но, похоже, это начинает сейчас происходить и в Америке: Толпакратия. Определенная группа людей сказала сорока тысячам человек, как надо думать. В минувшую субботу мы были близки к власти толпы.

Доктор Шива и другие участники ралли за свободу слова благодарны бостонской полиции за то, что та защитила их от толпы, и помогла покинуть пределы парка после завершения митинга.

«Полиция была великолепна! – говорит Шива Айадураи. - Однако кто-то приказал им не пускать к нам прессу и наших сторонников».

Шива Айадураи также утверждает, что в районе павильона, где проходил митинг, была заблокирована мобильная связь, что сделало невозможным интернет-трансляцию. Таким образом, по его словам, участники митинга были полностью изолированы, а их право на свободу слову ограничено. Он требует провести расследование происшедшего и рассматривает возможность предъявления иска властям Бостона.

В ответ на просьбу Русской службы «Голоса Америки» прокомментировать заявления Шивы Айадураи из бостонской мэрии нам прислали лишь выпущенные накануне субботних протестов инструкции, где говорится, в частности, что журналисты к участникам митинга за свободу слова допущены не будут. Почему было принято такое решение, не разъясняется. Дальнейших комментариев не последовало.