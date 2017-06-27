Госдеп США готов исполнять иммиграционный указ Трампа

Государственный департамент будет исполнять запрет на въезд на территорию США президента Дональда Трампа «упорядоченным образом», в соответствии с распоряжением Верховного суда, сообщила пресс-секретарь Госдепа США.

«Мы также поддерживаем контакты с нашими партнерами в осуществлении Программы по приему беженцев в Соединенные Штаты и будем информировать их об изменениях, когда они вступят в силу», - сказала Хизер Нойерт.

Ранее Верховный суд США заявил, что рассмотрит дело об иммиграционном указе президента Дональда Трампа, а пока большинство положений указа может вступить в силу.

Обновленная версия президентского указа Трампа запрещает въезд в страну гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением на 90 дней и на 120 дней приостанавливает программу приема беженцев. Согласно указу, эти меры необходимы для пересмотра процесса проверки въезжающих в страну с целью обезопасить ее от внешних угроз.

Указ был заблокирован запретительными постановлениями двух судов, из штатов Гавайи и Мэриленд. Оба постановления были оставлены в силе апелляционными судами.

Однако Верховный суд предпочел более избирательный подход, разрешив ввести запрет на въезд для граждан Ливии, Ирана, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, а также приостановить прием беженцев.

При этом судьи заявили, что запрет на въезд не может распространяться на «иностранных граждан, на достоверной основе заявляющих о наличии добросовестных отношений с физическим или юридическим лицом в Соединенных Штатах».

Суд дает определение таких взаимоотношений: для частных лиц это родственные связи, для студентов – поступление в колледж или университет, для работников – предложение о приеме на работу.

Как ожидается, судьи рассмотрят дело о запрете на въезд осенью, однако они отметили, что также обсудят вопрос о том, будет ли дело все еще актуальным на тот момент. Прописанные в указе меры заявлены как временные: предполагается, что они будут действовать, пока правительство ведет пересмотр протоколов безопасности.

Трое из наиболее консервативно настроенных судей выразили частичное несогласие с вынесенным постановлением. Судья Кларенс Томас, выступая также от лица судей Нила Горсача и Сэмюела Алито, выразил сомнение в том, удастся ли обеспечить частичное соблюдение указа.