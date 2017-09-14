Представители 17 стран потребовали отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2018

Национальные антидопинговые агентства 17 стран мира, в том числе – США, Великобритании и Канады, потребовали лишить Россию права участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

«Невозможно провести полномасштабное и тщательное расследование об употреблении допинга российскими спортсменами, и это создает опасность для «чистых» атлетов на Играх-2018, – говорится в совместном заявлениичленов института Национальных антидопинговых организаций (NADO), принятом на встрече в Денвере штат Колорадо. – У нас есть серьезные сомнения в том, что Олимпиада-2018 будет «чистой», из-за того, что расследование применения допинга российскими спортсменами на Играх-2014 в Сочи не было закончено, а результаты тестирования за последние четыре года не являются полными».

При этом руководители национальных антидопинговых агентств подчеркнули, что не будут возражать против участия российских атлетов в соревнованиях, если они пройдут «тщательный допинг-контроль» и и согласятся выступать под «нейтральным» флагом.

В январе этого года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало доклад, в котором утверждалось, что более 1 000 российских атлетов, представляющих 30 видов спорта, было вовлечено в различные махинации с допинг-пробами. По мнению авторов документа, система применения допинга в России утверждалась на государственном уровне.

В начале 2017 года Всемирное антидопинговое агентство потребовало отстранить российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях до тех пор, пока Москва официально не откажется от подобной практики.