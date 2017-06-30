Президенты США и Южной Кореи встретились в Белом доме

На встрече с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином в четверг вечером, президент США Дональд Трамп настаивал на пересмотре торговых соглашений в отношении экспорта автомобилей и стали из Южной Кореи в США. В пятницу два лидера должны снова встретиться, чтобы обсудить ситуацию вокруг Северной Кореи.

Ожидается, что, в ходе двухдневных переговоров в Белом доме, президенты США и Южной Кореи также обсудят вопросы, связанные с размещенной в Южной Корее американской системой противоракетной обороны THAAD, а также роль Китая в регионе.

Это – первый визит Мун Чже Ина в США со времени его избрания на пост президента в мае. На вечер четверга в честь высокого гостя был назначен ужин в Белом доме по приглашению Дональда и Меланьи Трамп.

И американский, и южнокорейский лидеры заинтересованы в установлении прочных связей, однако образовавшаяся напряженность может негативно сказаться на этих усилиях.

Дело в том, что президент Трамп делал резкие заявления по поводу дисбаланса США в торговле с Южной Кореей и грозил разрывом существующих торговых соглашений.

Президент Мун занял осторожную позицию в отношении системы противоракетной обороны THAAD, которую Соединенные Штаты развернули в Южной Корее в марте этого года.

«Думаю, обсуждение торговых отношений будет дружеским и откровенным», – сообщил представитель Белого дома в среду, отметив обеспокоенность существующими преградами для продаж американской автопродукции на полуострове, а также поставками китайской стали в США через Южную Корею.

Отрицательное торговое сальдо США с Южной Кореей увеличилось более чем вдвое со времени вступления в силу торгового соглашения между странами (KORUS pact) в 2012-м году: с $13,2 млрд. в 2011 году до $27,7 млрд. в 2016 г. Предполагалось, что договор KORUS позволит увеличить экспорт американской продукции на $10 млрд. в год, однако в 2016 году дисбаланс Америки был еще на 3 миллиарда долларов больше, чем в 2011-ом.

В апрельском интервью агентству Reuters, Трамп назвал заключенную пять лет назад торговую сделку «ужасной» и заявил, что он либо поменяет ее условия, либо расторгнет существующее соглашение.

В среду, в ходе выступления в Министерстве торговли США, президент Мун заявил, что случаи дискриминационной торговой политики будут устранены, равно как и факторы, которые ограничивают конкуренцию. В качестве примера, он назвал барьеры для доступа к рынку и регулирование цен, которые будут пересмотрены его администрацией.

Со времени вступления Дональда Трампа в должность президента в январе этого года, оспаривание и пересмотр торговых соглашений стали визитной карточкой его администрации. Несмотря на разногласия по этому вопросу, в центре внимания двух президентов, скорее всего, будет угроза со стороны Северной Кореи.

Ранее Мун Чже Ин отмечал, что хочет установить дружеские отношения с главой Белого дома, а также найти точки соприкосновения в вопросе разрешения кризиса, возникшего в связи с ядерной и ракетной программами КНДР.

В свою очередь, Трамп хотел бы наладить связь с влиятельным в регионе новым южнокорейским лидером, особенно – по мере того, как он все более разочаровывается в том, как складываются отношения его администрации с президентом Китая Си Цзиньпином, так как Пекин до сих пор не ужесточил свой подход к Пхеньяну.

В четверг США ввели санкции в отношении двух китайских граждан и транспортной компании из Китая, в связи с оказанием ими поддержки ядерной и ракетной программ Северной Кореи, а также обвинили один из китайских банков в отмывании денег Пхеньяна.

Параллельно, администрация Трампа объявила о планах поставить Тайваню новую партию вооружений на сумму 1,42 миллиарда долларов.