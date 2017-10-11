Дональд Дак как агент правительства США

Знаменитые диснеевские персонажи, любимые нами с детства, всегда играли важную идеологическую роль в американской внешней политике. Например, своим успехом Дональд Дак был обязан госзаказу 1940-х годов, когда правительство США обратилось за помощью к компании Уолта Диснея с тем, чтобы улучшить отношения с латиноамериканскими странами.

Пятьдесят художников со всего южноамериканского континента представили свое видение персонажей Диснея в контексте латиноамериканской культуры и политики на выставке в Западном Голливуде. Среди присутствующих – нетрадиционного вида Золушка, Микки Маус как часть меню древних ацтеков, но все же главный персонаж – Дональд Дак, который много лет назад стал символом панамериканизма.

Куратор выставки Джесси Лернер рассказывает: «В фильмах “Привет, друзья!” (Saludos Amigos) и “Три кабальеро” (Three Caballeros) утка из Северной Америки Дональд встречается с двумя птицами: попугаем из Бразилии и мексиканским петухом, и вместе они попадают в различные приключения. Это было, с одной стороны, выражение доброжелательности по отношению к соседям, с другой, – послание, что все нации западного полушария находятся под патронажем Соединенных Штатов».

Художник Серджио Аллевато, который работает на пересечении жанров ботанической иллюстрации и мультипликации, привез своего Дональда из Бразилии. Серджио вырос на мультфильмах Диснея, которые воплощали для него мечту об Америке. «Это страна мечты, где бывают чудеса, где ты можешь быть счастлив, где у тебя есть любимая работа, ты можешь заработать денег, иметь собственный дом», – делится детскими впечатлениями художник. По словам Серджио, жителям Латинской Америки нравилось, что Дональд Дак в отличие от Микки Мауса, у которого все всегда было отлично, был более эмоциональным: он мог рассердиться, совершал ошибки, – одним словом, он был похож на них самих.

Обычно Дональд Дак был ярким символом предприимчивости в капиталистическом обществе, но иногда его образ менял свое значение в зависимости от ситуации. Рубен Ортис-Торрес, куратор выставки, рассказал, что одна компания в Мексике использовала Дональда Дака для рекламы и продажи своих напитков. В какой-то момент компания обанкротилась, и рабочие создали кооператив, а Дональд Дак стал символом борьбы пролетариата.

Сегодня знаменитая утка, по словам организаторов выставки, уже неактуальна как символ панамериканизма. Причина этого в недружелюбной внешней политике государства, которая по иронии исходит от тезки знаменитого диснеевского персонажа.