Страшно мило

Хотя Хеллоуин будет отмечаться только на следующей неделе, в Нью-Йорке к этому празднику уже вовсю готовятся, а кое-кто даже уже и отмечает.

Несколько сот братьев наших меньших предстали в самых экстравагантных нарядах на ежегодном собачьем параде в честь Хеллоуина, который прошел в парке Tompkins Square в нижнем Манхэттене уже в 27-й раз. Здесь можно было увидеть и королевских особ, и городских шалунов, и монахинь, и папского нунция… и ведьм… и самого дьявола. Не говоря уже о ковбое и полицейском. Или основателе журнала «Плейбой» Хью Хефнере, не так давно отошедшем в мир иной. Некоторые собаки прикидывались другими животными. Другие четвероногие осваивали собственные транспортные средства, правда, с переменным успехом.

Находящийся в районе Ист-Виллидж парк, несмотря ни на что, остается средоточием городской богемы, фантазии которой, как известно, нет предела. Костюмы некоторых двуногих участников были куда более замысловаты и искусно сработаны, чем у их питомцев. Кстати, и людей здесь было на порядок больше, чем собак – более десяти тысяч. Говорят, что сейчас это крупнейший костюмированный парад собак в мире.

Когда собачьи парады начинались здесь 27 лет назад, все было абсолютно неформально. Теперь появилось жюри, которое строго оценивает участников конкурса на лучший костюм, дефилирующих на специально сооруженном подиуме. Принять участие может каждая собака, способная заплатить пять долларов, которые пойдут в призовой фонд. В этом году главный приз был присужден двухэтажному автобусу, похожему на те, в которых осматривают город туристы. Пассажирами этого автобуса стали Лэди Либерти, фанат бейсбольной команды «Янки» и прочие типичные городские персонажи.

Кстати, приз – билеты на бродвейский мюзикл «Гамильтон» – лишний раз доказывает, что все это действо – все-таки не про собак, а про их хозяев со своими фантазиями. Впрочем, давно известно, что в любом конкурсе главное – не приз, а участие. Даже если у тебя нет костюма, и вообще ты не похож на всех остальных.