Пентагон: «Мы оставляем за собой право защищать себя и наших союзников»

Американские военные не собираются отказываться от «существующих каналов связи» и намерены по-прежнемукоординировать свои действия в Сирии с российской стороной, несмотря на жесткие заявления Москвы.

«Соединенные Штаты будут продолжать совместную работу с Россией по предотвращению возможных конфликтов и инцидентов, действуя на основе взаимной открытости и взаимопонимания, – заявил корреспонденту «Голоса Америки» представитель Пентагона Эрик Пэхон. – При этом мы оставляем за собой право защищать себя и наших союзников».

Напомним, что накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Москва «в жесткой форме» предупредила Соединенные Штаты, что нанесет удар по районам в Сирии, где действует американский спецназ и поддерживаемые США ополченцы, если они откроют огонь по российским войскам.

По словам российского генерала, сирийские правительственные войска были «дважды атакованы» из районов, где расположены подразделения Сирийских демократических сил и американские военные.

В свою очередь, представитель Пентагона Эрик Пэхон сообщил корреспонденту «Голоса Америки», что американские и российские военные регулярно проводят встречи, обсуждая готовящиеся операции против боевиков «Исламского государства» в регионе.

«Одна из таких встреч прошла на этой неделе, – подчеркнул он. – В случае необходимости мы передаем российской стороне информацию о расположении поддерживаемых нами подразделений (оппозиции) и местонахождении американских сил».

В военном ведомстве США уточнили, что такие же данные передает командованию коалиционных сил российская сторона, и эта информация помогает избежать серьезных конфликтов.

«Недавно по просьбе российских военных, например, мы убрали наши подразделения из района, где они готовили операцию против конвоя «Исламского государства», – сообщил Эрик Пэхон, добавив, что подразделениям и американских и коалиционных сил приходится соблюдать в регионе «особую осторожность». – Там действует большое количество «игроков», включая отряды оппозиции, правительственные силы, перемещаются российскиеподразделения и силы международной коалиции, так что специальные каналы связи между Вашингтоном и Москвой открыты 24 часа в сутки 7 дней в неделю».

По мнению сотрудника британского Королевского института международных отношений Chatham House Николая Кожанова, заявление министерства обороны РФ можно расценить как пропагандистский шаг.

«Американцы стараются избегать возможных потерь среди российских военных специалистов, присутствующих в Сирии, – отметил он. – Российские военные действуют так же – просто потому, что это может привести к существенному обострению отношений между Вашингтоном и Москвой. Не исключено, что это выступление (российского военного ведомства) связано с попытками России оказать еще большее давление на сирийскую оппозицию».

По мнению эксперта, ситуация в Сирии изменилась после того, как правительственным войскам при поддержке России и Ирана удалось частично занять Дейр-эз-Зор. Прежде река Евфрат служила «разделительной линией» для правительственных и оппозиционных сил, позволяя предотвращать случайные столкновения.

При этом, по мнению Николая Кожанова, конфронтация между российскими и американскими военными в Сирии ни Москве, ни Вашингтону не нужна.

«Я воспринимаю эти угрозы как политический демарш и как подстраховку на случай непредвиденных обстоятельств, – говорит он.– Раньше России и США удавалось справляться с конфликтными ситуациями».

Директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин считает, что реализация угроз минобороны РФ может привести только к бессмысленному кровопролитию.

«Как правило, конфликтам на поле брани предшествуют столкновения на риторическом уровне, – пояснил он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Именно это мы пока мы и наблюдаем. Насколько за этим стоит готовность нажать на курок, сказать трудно. Да и делают это разные люди: грозят – из Москвы, по телевизору. А нажимают на курок люди, которые могут получить адекватный ответный удар. Поэтому там, надеюсь, взвешивают каждое слово, прежде чем его произнести».

По мнению Александра Шумилина, Москва не заинтересована в эскалации конфликта.

«С другой стороны, по мере развития силовой фазы конфликта, роль военных в принятии решений возрастает, и именно это мы наблюдаем сегодня, - сказал он. – Насколько их мнение окажется решающим, мы увидим очень скоро».