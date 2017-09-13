Федеральным ведомствам США запрещено использовать продукцию Лаборатории Касперского

И.О. главы Министерства внутренней безопасности США Элейн Дьюк издала в среду директиву, запрещающую федеральным ведомствам любые действия, связанные с использованием продуктов или услуг, прямо или косвенно поставленных Лабораторией Касперского или относящимися к ней структурами.

Директива призывает федеральные ведомства и агентства идентифицировать любое использование или присутствие продукции (Лаборатории) Касперского в своих информационных системах, разработать подробные планы их удаления и прекращения их использования и реализовать их.

«Министерство обеспокоено связями некоторых сотрудников Касперского с российскими правительственными и разведывательными ведомствами, а также требованиями российского законодательства, дающими российским разведслужбам просить или принуждать Касперского оказывать (им) помощь», – говорится в заявлении министерства.