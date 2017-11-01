Трамп: человек, совершивший нападение в Нью-Йорке, въехал в страну по программе этнического многообразия

Выступая на совещании кабинета в среду, президент США Дональд Трамп призвал сделать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность американского народа. Заявление президента прозвучало в связи со вчерашним терактом в Нью-Йорке. Трамп призвал к ужесточению иммиграционной политики и, в частности, к приостановлению действия программы этнического многообразия, в рамках которой нападавший, выходец из Узбекистана, приехал в США.

Ранее в среду президент отметил это последнее обстоятельство в «Твиттере».

Для желающих получить вид на жительство в США, у которых нет родственников или работодателей в стране и которые не являются беженцами, визовая лотерея – единственный доступный вариант. Для участия необходимо иметь аттестат об окончании средней школы или несколько лет опыта работы.

«Террорист приехал в нашу страну в рамках визовой программы этнического разнообразия, детища Чака Шумера. Я хочу, чтобы наша иммиграционная система была основана на принципах меритократии».

Однако в Госдепартаменте отмечают, что информация о визах в соответствии с американским законодательством является конфиденциальной, и что власти не будут давать комментариев по каким-либо конкретным заявкам на выдачу визы.

Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер сыграл важную роль в разработке визовой программы в 1990-е годы. Во вторник он опубликовал заявление: «Я всегда верил и продолжаю верить, что иммиграция полезна для Америки». Шумер призвал Трампа сфокусироваться на «реальном решении» проблемы финансирования антитеррористических программ.

Две недели назад Госдепартамент сообщил, что в результате технического сбоя все заявки в рамках визовой лотереи этого года были утеряны, и желающим необходимо зарегистрироваться повторно.

Ранее в этом году сенаторы-республиканцы предложили вообще отменить программу.

Если заявка действительна, номер оказывается выигрышным, а заявитель удовлетворяет иным требованиям для потенциальных иммигрантов, ему необходимо будет самостоятельно средства для переезда в США. Участники визовой лотереи составляют небольшую долю в ежегодном потоке иммигрантов, однако она выше, чем доля других ключевых элементов программы, таких как рабочие иммиграционные визы.

В 2015 фискальном году в рамках лотереи было выдано 48 097 виз, тогда как общее число иммиграционных виз составило 531 463.

В визовой лотерее имеют право участвовать уроженцы всех стран, за исключением Бангладеш, Бразилии, Великобритании (за исключением Северной Ирландии) и ее независимых территорий, Вьетнама, Гаити, Доминиканской Республики, Канады, материкового Китая, Колумбии, Мексики, Нигерии, Пакистана, Перу, Сальвадора, Филиппин, Южной Кореи, Ямайки. Уроженцы Гонконга, Макао и Тайваня к участию допускаются.