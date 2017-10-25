36,5 миллиардов долларов пострадавшим от ураганов и лесных пожаров

Природные катаклизмы обходятся все дороже американскому бюджету. По словам экспертов, экономика США может потерять миллиарды долларов в результате грядущих изменений климата. О внушительных убытках предупреждают не только ученые, но и Счетная палата США. Ее сотрудники опубликовали отчет, в котором призывают серьезно отнестись к проблемам изменения климата. Документ обрисовывает картину будущего, если не апокалиптическую, то, как минимум, тревожную. Пожары, наводнения и ураганы уже обходятся экономике США в баснословные суммы. Но уже через тридцать лет эти расходы могут вырасти до 35 миллиардов долларов ежегодно. Юго-Западу США придется бороться с еще более разрушительными пожарами, на Юге страны может увеличиться количество жертв аномальной жары, снизятся урожаи, пострадает и рыбный промысел. Новый отчет опубликовали по инициативе сенатора-демократа Марии Кантуэлл и ее коллеги из Республиканской партии Сьюзан Коллинз. Он основан на десятках интервью с учеными и экономистами, которые занимаются оценкой потенциальных убытков, связанных с изменениями климата. Эксперты признают: с точностью предсказать, как повышение температуры даже на пару градусов отразится на каждой отрасли экономики, трудно. Впрочем, заглядывать в будущее для этого вовсе не обязательно. Накануне Сенат США выделил финансовую помощь жертвам смертоносных ураганов и пожаров, обрушившихся на страну в последние месяцы – тридцать шесть с половиной миллиардов долларов. Сенаторы от обеих партий утверждают: уже сейчас тайфуны и наводнения бьют не только по отдельным регионам, но и по всему бюджету США. В будущем проблема лишь усугубится. Впрочем, несмотря на внушительную поддержку в Конгрессе, предложения о борьбе с глобальным потеплением в Белом Доме воспринимают прохладно. Президент Дональд Трамп неоднократно ставил под сомнение масштаб последствий для окружающей среды от выбросов углекислого газа. Глава Белого Дома еще в июне выполнил одно из своих избирательных обещаний: объявил о планах выхода США из Парижского соглашения по климату. Примечательно, что это решение активно поддержал глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт. Он убежден: CO2 – не главная причина глобального потепления. Возможно, именно эта уверенность подтолкнула чиновника запретить трем сотрудникам агентства выступать с докладом на конференции, посвященной проблемам изменения климата. Исследователи назвали это ничем иным, как цензурой, и вышли на акции протеста под лозунгом: «Дайте нам делать свою работу».