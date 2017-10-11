Посольство США в Москве: «Ни одна из сторон не заинтересована в ухудшении отношений между США и Россией»

МОСКВА – США не будут пытаться угадать, что может сделать российское правительство в будущем, заметила в среду 11 октября пресс-атташе посольства США в России Мария Олсон в ответ на просьбу Русской службы «Голоса Америки» прокомментировать заявление представителя МИД РФ о вероятности дополнительного сокращения американской дипмиссии в РФ.

По словам Марии Олсон, Соединенные Штаты надеются, что, продвигаясь в русле устремления Российской Федерации к паритету в том, что касается численности дипперсонала, можно избежать дальнейших ответных действий c обеих сторон, что позволит идти вперед для достижения заявленной президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным цели: улучшению отношений между двумя странами и расширению сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес.

«Ни одна из сторон не заинтересована в ухудшении отношений между США и Россией, - подчеркнула пресс-атташе. – Надеемся также, что спираль, идущая по нисходящей, закончилась. Как неоднократно говорил госсекретарь Тиллерсон, мы по-прежнему готовы попытаться найти путь вперед, и посол Хантсман ясно дал понять, что он стремится к практическим шагам для достижения этой цели».

Ранее в среду о том, что Москва не исключает дальнейшего сокращения дипломатической миссии США в России и закрытия одного из американских консульств на территории РФ, заявил агентству «РИА Новости» глава департамента Северной Америки российского МИДа Георгий Борисенко.

С его слов следует, что сокращение дипперсонала может коснуться 155 человек. В этом случае число сотрудников американского посольства уменьшится минимум до 300 человек. Вопрос о том, как это отразится на получении россиянами виз США, представитель МИД оставил за скобками.

По мнению Георгия Борисенко, Россия имеет право пойти на такие беспрецедентные меры в целях установления «паритета» общего количества дипломатов двух стран. Свои намерения МИД мотивирует действиями Вашингтона в отношении собственности России на территории США.

Напомним, в конце августа нынешнего года Госдепартамент заявил, что в соответствии с принципами «паритета», на котором ранее настаивала российская сторона, Вашингтоне принял решение закрыть дипломатические объекты, принадлежащие РФ в Сан-Франциско, Вашингтоне и Нью-Йорке.

Ранее МИД в ответ на еще не подписанный Дональдом Трампом закон, предусматривающий новые санкции против России, потребовал сократить размер американской дипмиссии в РФ более чем вдвое - до 455 человек, что, как представлялось Москве, сопоставимо с общим числом российских дипломатов, работающих в США. Теперь Россия настаивает, что из этой цифры надо вычесть ее сотрудников представительства при ООН (примерно 155 человек).

О праве России сократить такое число американских дипломатов «для полного паритета» также заявлял президент Владимир Путин.

Президент института региональных проектов и законодательства, заведующий кафедрой права МФТИ, политик Борис Надеждин считает, что в не затухающей дипломатической войне нет ничего хорошего. По его оценке, это отголоски серьезных разногласий между Москвой и Вашингтоном, в том числе по ключевым вопросам международной повестки дня.

«При этом пострадают в первую очередь вновь сотрудники, многие из которых – российские граждане, а также жители России, у которых есть планы или необходимость посетить Америку, - утверждает он в комментарии Русской службе «Голоса Америки». - Потому что больше россиян запрашивает визу США, чем наоборот. И в этом смысле у людей изрядно прибавится проблем».

Логика происходящего подталкивает к заключению, что Москва действительно может пойти на озвученные меры, полагает Борис Надеждин.

«Во всяком случае, пока что никаких попыток протянуть друг другу ветвь или трубку мира не заметно, - продолжил он. - Наоборот, стороны играют на обострение ситуации, к сожалению».

Как видится политику, резервы для продолжения дипломатической войны «еще не исчерпаны»: «Можно, например, позакрывать оставшиеся консульства, оставить одно посольство в Москве. Надеюсь, что до этого не дойдет, но все может быть. Главное, чтобы не отозвали послов».

Вместе с тем, Борис Надеждин выразил надежду на то, что восторжествует здравый смысл.

«Конечно, политическая ситуация в России и США разная. Но вот что показательно. Трамп сегодня вынужден демонстрировать, что он вовсе не друг России, а в России, тоже исходя из сложившейся политической ситуации, США признается главной вражеской силой на планете. Тот самый удивительный момент, когда у них источником легитимности Трампа является битва с Москвой, а у нас источником легитимности Путина является битва с Вашингтоном», - резюмировал он.

К реальности это имеет мало отношения, но, увы, из-за этого все и происходит, сожалеет Борис Надеждин.

Руководитель фонда «Общественная экспертиза» Игорь Яковенко, в прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России также думает, что «в этом конкретном случае» нет оснований не верить российскому МИДу.

«Угроза вполне реальна, и она может быть осуществлена, - добавил он в комментарии «Голосу Америки». - А привести это может к довольно сильному ухудшению положения тех российских граждан, которые собираются съездить в США в командировку, поучиться и так далее. Это очередная попытка, что называется, в ответ на внешние угрозы «разбомбить Воронеж». Короче, несуразица».

Игорь Яковенко уверен, что теперь проблемы россиян лишь усугубятся.

«Уже и сегодня им довольно сложно получать американскую визу в той ситуации, которая сложилась благодаря героическим усилиям российских дипломатов. А может случиться так, что визы вообще некому будет выдавать. К этому все и идет. На самом деле, помимо того, что это, конечно, глупость, это еще способно привести к очень резкому ухудшению двусторонних отношений, и без того находящихся в крайне плохом состоянии, что признано обеими сторонами», - заключил он.

По его убеждению, сокращение персонала американских дипломатов в России затрагивает не интересы США, а интересы российских граждан, «на которых властям глубоко наплевать».