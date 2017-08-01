Дипломаты США покинули дачи в Москве и прогнозируют сложности с выдачей виз

Посольство США в Москве сообщило журналистам, что его сотрудникам удалось вывести 1 августа имущество миссии из дачного комплекса и склада в Москве. Руководитель пресс-службы посольства Мария Олсен распространила во вторник заявление, в котором говорится: «Посольство США в РФ смогло получить доступ к даче дипломатов в Серебряном Бору. Мы вывезли оставшуюся мебель, кухонную утварь и приспособления для барбекю, а также оборудование для детской площадки. Кроме того, мы вывезли все вещи со склада посольства США».

В предыдущие два дня американские дипломаты заявляли о том, что Мария Олсен ранее отреагировала на сообщения о том, что в результате требования российской стороны сократить число работающих в диппредставительствах США в России до 455 человек многие российские граждане – сотрудники этих миссий – потеряют работу. В официальном комментарии Мария Олсен написала: «Российское правительство потребовало, чтобы к 1 сентября штат всех дипломатических представительств США в России был сокращен до 455 сотрудников. Этот шаг ничем не обоснован и вызывает сожаление. Мы все еще оцениваем воздействие, которое будет иметь такое ограничение».

Вместе с тем пресс-служба посольства отрицает связь между требованиями российских властей по сокращению персонала в диппредставительствах США и замедлением выдачи американских виз, о котором написали многие медиа. Мария Олсен заявила, что об этих сообщениях посольству известно: «Мы в курсе о многочисленных сообщений СМИ, которые содержат попытки проанализировать воздействие сокращения штата посольства и консульств США в России. Еще слишком рано предполагать, как сокращение может повлиять на консульские процессы. Но вполне возможно, что это приведет к снижению оперативности консульской деятельности. Однако утверждения в том, что миссия США в РФ намеренно увеличила число отказов в выдаче виз, не имеют ничего общего с реальностью».

Глава пресс-службы посольства пояснила, что некоторое усложнение процедуры связано с мерами, ранее принятыми самим Вашингтоном: «Мы также знаем, что некоторые публикации ссылаются на корректировки требований к визовой проверке, которые были осуществлены ранее в этом году в американских миссиях по всему миру. Но здесь нет никакой связи. Те корректировки были осуществлены в соответствие с Меморандумом президента США от 6 марта 2017 года об усилении безопасности визовых процессов. Они касаются случаев, когда консульский офицер считает, что необходима определенная информация для подтверждения идентификации личности или для урегулирования вопросов, связанных с безопасностью. Эти изменения затрагивают меньше одного процента от 13 миллионов – общего числа ежегодных обращений за американской визой по всему миру».