Москва реагирует на историю с Трампом-младшим, повторяя его доводы

МОСКВА – Российское руководство в среду отреагировало на скандал, связанный со встречей сына президента США, Дональда Трампа-младшего в 2016 году с российским юристом Натальей Весельницкой, и в этой реакции была смесь раздражения и недоумения.

В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам 12 июля: «Мы уже говорили, что мы не в курсе всей этой истории. У нас не было контактов с этим адвокатом, и нам нечего сказать. Она не имеет к нам ни малейшего отношения».

Песков сравнил скандал с публикацией переписки Трампа-младшего с «затянувшимся сериалом, который способен конкурировать с самыми успешными сериалами, идущими в США» и добавил: «Не нужно каким-то образом притягивать нас к этому сериалу. Мы в этих сериалах не участвуем и не играем».

Пресс-секретарь Владимира Путина также заявил, что Весельницкая не представляет российские власти, поэтому расследования ее связей с семьей Трампа не будет: «Адвокат представляет российское государство, только если участвует в кейсе, представляет российское государство, выступая истцом или ответчиком. В данном случае об этом речи не шло... Тут нечего расследовать».

Дмитрий Песков также полагает, что контакты Трампа-младшего с российским адвокатом не отразятся на отношениях Москвы и Вашингтона: «Во-первых, от президента Трампа никто не ждет уступок Москве, и Москва не ждет уступок от Дональда Трампа, и президент Владимир Путин никогда не говорил о каких-то уступках и никогда не ставил так вопрос. Но то, что и до этого президенту США Трампу было нелегко из-за такого беспрецедентного давления, – это очевидно».

Недоумение было и в комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова, высказавшегося об этой ситуации в среду в Брюсселе: «Я с изумлением узнал о том, что российский адвокат, женщина и сын Дональда Трампа обвиняются в том, что они общались. Для меня это дикость. Когда любой человек общается с адвокатом, какая здесь может быть проблема?»

При этом и Песков, и Лавров в тех же комментариях намекнули, что в Москве не собираются считаться с сомнениями самого Трампа в том, что некоторые их договоренности с Путиным в Гамбурге можно выполнить, а дружественность встречи двух лидеров на саммите G20 не отменяет желания Москвы ответить на отъем у нее дипломатической собственности в США.

В частности, министр иностранных дел России 12 июля утверждал, что договоренность между президентами о создании специальной группы по кибербезопасности была все-таки достигнута. Пресс-секретарь Путина, в свою очередь, намекнул, что у Москвы кончается терпение в ожидании отмены прошлогоднего решения о прекращении доступа российских дипломатов на дачи, принадлежащие посольству России в США.

Официальная Москва, таким образом, с одной стороны, придерживается линии, которую в своей защите избрал сам Дональд Трамп-младший (отрицание какого-либо значительного содержания в его встрече с Весельницкой), а с другой – намекает, что нейтрально-благожелательное отношение Кремля к нынешнему хозяину Белого дома не безусловно.

Как соединяются эти два подхода?

Николай Петров: Москва еще не решила, как использовать образ США во внутренней политике

Руководитель Центра политико-географических исследований Николай Петров говорит, что двойственность российского подхода к отношениям с США объясняется двумя факторами: «С одной стороны – угроза принятия симметричных мер относительно высылки дипломатов и ареста американской собственности, а с другой стороны – в принципе уже достигнутые или, по крайней мере, ощущаемые как возможные, договоренности с Трампом. В России довольно сложная, инерционная и многосоставная система, поэтому не стоит ожидать четкого и дирижируемого отклика и реакции на все. Очевидно, что не было команды негативно оценивать встречу Трампа и Путина, но потом Лавров даже немного подставил Трампа в своих комментариях по поводу этой встречи — и это человек, который принимал участие в ней, и находится в самом центре принятия решений».

«Сейчас, мне кажется, в Кремле сохраняется ощущение того, что Трамп, при всех остальных сложностях — единственная надежда на улучшение отношений

Москва, считает политолог, в случае с Трампом хотела бы провести аккуратную игру, но это у нее не очень получается: «Сейчас, мне кажется, в Кремле сохраняется ощущение того, что Трамп, при всех остальных сложностях — единственная надежда на улучшение отношений. И играть надо так, чтобы, с одной стороны, не раззадорить, как это сейчас получилось, Конгресс США, и вместе с тем минимизировать тот ущерб, который уже очевидным образом российско-американские отношения понесут. Отсюда игра такая – переход от угроз к улыбкам и демонстрации того, что все развивается хорошо».

Николай Петров считает, что в течение недолгого времени линия Кремля в отношении Вашингтона станет более ясной: «Ясность наступит, как только будет принято решение относительно модели, рисунка президентской кампании в России, а это может быть либо «осажденная крепость», и тогда можно «мочить» Америку, может быть, под ковром о чем-то с Трампом договариваться, либо – серьезное улучшение отношений, но мы сегодня видим, что этот сценарий намертво блокируется внутри Америки».

Алексей Ковалев: российская пропаганда оказывает Трампу медвежью услугу

«Федеральные российские каналы очень мало или вообще ничего не говорят об этом скандале на внутреннюю аудиторию, и есть ощущение, что они его старательно игнорируют

Автор интернет-сайта «Лапшеснималочная», медиаэксперт и специалист по российской пропаганде Алексей Ковалев следит за тем, как российские государственные медиа отзываются на скандал с сыном президента США. Своими наблюдениями он поделился с Русской службой «Голоса Америки»: «Федеральные российские каналы очень мало или вообще ничего не говорят об этом скандале на внутреннюю аудиторию, и есть ощущение, что они его старательно игнорируют. Но Russia Today, которая теперь просто RT, отчаянно ринулась к нему на помощь. Два персонажа, которые там работают ведущим и экспертом — левый активист Кэйлеб Мопин и «медиа-аналитик и законовед Лайонел» – повторяли одну и ту же мысль: что все это чепуха, что в этих письмах, которые были выложены в сеть, ничего существенного нет, что это незначительная встреча, словом, все те доводы, которые приводит сам Трамп-младший».

И Лавров тоже выступает в духе – «мало ли кто с кем встречается», вот совсем так же, как RT и сам Трамп-младший»

«При этом они — спикеры на RT – старательно обходят стороной тот момент, что сын кандидата в президенты США, фактически, говорит, что он бы порадовался таким сведениям и хотел бы, чтобы их ему дали ближе к концу лета. И Лавров тоже выступает в духе –«мало ли кто с кем встречается», вот совсем так же, как RT и сам Трамп-младший» –отмечает Алексей Ковалев.

«Зачем они это делают, непонятно – логично было бы отмолчаться, но они просто побежали Трампу на помощь, оказывая ему медвежью услугу. Если конспирологически подумать, то, может, они уже его решили топить? Потому что абсолютно непонятно, как с точки зрения логики государственная телекомпании страны, за непонятные отношения с которой Трампа критикуют, решает броситься на помощь его сыну, что точно ему повредит» - говорит эксперт.