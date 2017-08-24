Арест Кирилла Серебренникова возмутил и сплотил деятелей российской культуры

МОСКВА — В России деятели театра выражают солидарность с известным режиссером Кириллом Серебренниковым, преследование которого российскими правоохранительными органами и судом многими рассматривается как репрессивная кампания против свободы художественного самовыражения.

В четверг стало известно, что Государственный русский драматический театр имени Бестужева в Улан-Удэ посвятит свою премьеру постановки пьесы Шекспира «Ричард III» Кириллу Серебренникову. Об этом объявил на своей странице в Facebook художественный руководитель театра Сергей Левицкий: «Арест Кирилла Серебренникова - это плевок на всю интеллигенцию, это репрессии, это такой мрак, что нет слов. Скажу одно: лично я и Театр имени Бестужева выражаем глубокую солидарность с Кириллом Серебренниковым и Гоголь-Центром».

Накануне суд в Москве отправил режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест, несмотря на его заверения в том, что он не собирается скрываться от следствия. Судья Басманного суда Москвы Елена Ленская вынесла решение о том, что известный российский режиссер должен находиться под домашним арестом до 19 октября.

Кирилл Серебренников был задержан в ночь на 22 августа в Петербурге, после чего его 9 часов везли автобусом в Москву, где ему было предъявлено обвинение «в мошенничестве в особо крупном размере». Следователи обвинили режиссера в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных из бюджета основанной им «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».

До ареста Серебренникова различные санкции уже были применены к его коллегам: бывший директор компании «Седьмая студия» Юрий Итин также был помещен под домашний арест, а бывший генеральный продюсер Алексей Малобродский и бывший главный бухгалтер Нина Масляева арестованы с содержанием в следственном изоляторе.

Сам Кирилл Серебренников в ходе судебного заседания назвал обвинения абсурдными: «Предъявленное обвинение является невозможным и абсурдным. ...Проект «Платформа» состоялся, деньги, выделенные государством, были на него потрачены. Я им очень горжусь».

Отклик российских общественных деятелей, в том числе деятелей культуры, на преследование Кирилла Серебренникова со стороны российских следственных органов стал одним из редких моментов объединения людей с различными политическими позициями и ролью в творческой среде России. Среди протестовавших против репрессий в отношении режиссера у здания суда 23 августа и тех, кто открыто высказывался в его защиту, были как давние критики Кремля, так и те, кто поддерживает Владимира Путина и до сих пор не выступал против действий российских правоохранительных органов.

В частности, поручительство за Кирилла Серебренникова с просьбой не арестовывать режиссера, оглашенное в суде в среду, подписали лояльные Кремлю режиссеры Александр Калягин, Федор Бондарчук и Константин Райкин, певец Филипп Киркоров, ранее не замеченный в поддержке общественных кампаний. Среди подписавших поручительство — многие российские актеры и известные публичные персоны, в частности, Наталья Солженицына, вдова писателя Александра Солженицына.

За Кирилла Серебренникова вступились и те деятели культуры, которые сейчас испытывают давление со стороны российского государства. Режиссер Алексей Учитель, которого преследует обвинениями в клевете на царя Николая Второго депутат Государственной Думы Наталья Поклонская, сказал журналистам: «Я убеждён, что никакого присвоения, а уж тем более со стороны Кирилла какие-то денежных крупных операций быть не может, потому что он человек, настолько увлеченный своим делом, что ни копейки не пустит в сторону, а все отдаст тому, чем занимается в настоящий момент - ставит спектакли, снимает фильмы».

Катерина Гордеева: Художнику ломают жизнь и судьбу на наших глазах

Одна из организаторов кампании в поддержку Кирилла Серебренникова, гражданский активист и журналист Катерина Гордеева рассказала «Голосу Америки», почему на защиту режиссера встали совершенно различные люди: «Преследования в отношении Кирилла Серебренникова настолько чудовищны, что люди на это отреагировали. Это — случай вопиющей несправедливости, и теперь совершенно непонятно, как эту несправедливость «отмотать назад», потому что даже если с точки зрения правосудия все это будет «отмотано назад», то человеческая жизнь и судьба художника на наших глазах ломаются, и как это восстановить, непонятно».

«Не так много в нашей стране людей, которыми мы можем гордиться не просто на бытовом уровне, внутри себя, или гордиться уже после их смерти, а тех наших современников, которыми можно гордиться на уровне международном. Кирилл Серебренников — без сомнения, уже вписанный в историю российского и мирового театра конца ХХ — начала ХХI веков, это понимают и за пределами России. Ломать ему жизнь — это необъяснимо и немыслимо» - уверена Катерина Гордеева.

Катерина Гордеева, которая занимается оказанием общественной помощи в России детям с тяжелыми заболеваниями и организацией публичных лекций, отмечает нестыковки в следственных действиях в отношении Кирилла Серебренникова и его коллег: «Идет страннейший процесс, в котором отрицается, например, то, что спектакль «Сон в летнюю ночь», на который ходили сотни людей, видевших эту постановку своими глазами, вообще был поставлен. Когда Алексея Малобродского арестовали, то оказалось, что это было сделано вообще до предъявления ему обвинений, их потом буквально подкололи к делу».

Елена Панфилова: Хорошо, что нормальные живые люди объединяются

Вице-президент международной организации Transparency International, основатель её российского отделения Елена Панфилова в интервью Русской службе «Голоса Америки» заявила, что ее радует реакция людей на происходящее: «Мне нравится, что люди объединяются и реагируют вполне человеческим образом, включая и известных, и неизвестных, что они задают вопросы, что они пошли к суду с выражением своей поддержки, потому что люди должны все это делать, если чувствуют, что это правильно».

При этом к самому делу против Кирилла Серебренникова и его коллег Елена Панфилова относится с сомнением: «Государство не видит спектакль, который есть, действует исподтишка, например, останавливая выход балета «Нуреев» (постановку этого балета осуществлял Кирилл Серебренников в Большом театре — Д.Г.), и в нормальном правовом государстве следствие не должно так много разговаривать еще до выхода на сам судебный процесс и предъявления обвинения, а тут всяких разговоров и всяких сливов было очень много».

В то же время Панфилова сетует на неготовность российских общественных деятелей к внезапным и жестким действиям со стороны силовиков: «Надо было еще на очень ранних стадиях отнестись ко всему гораздо более серьезно, и защищать Инина, Малобродского и других, предоставляя им квалифицированную юридическую помощь. Мне кажется, тут к «правовой гигиене» отнеслись легкомысленно. У нас к сожалению, нет этой культуры — мало кто носит с собой визитку адвоката, с которым есть договоренность о том, что он ответит на звонок в любом случае. В наших правовых реалиях от того, что к твоей институции или к твоему бизнесу явно подбираются, отмахиваться нельзя».