Король Саудовской Аравии выступил в Москве с критикой Ирана

МОСКВА — Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд, прибывший накануне в Россию с трехдневным официальным государственным визитом, раскритиковал Иран в ходе своих переговоров в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы подчеркиваем, что безопасность и стабильность региона Персидского залива и Ближнего Востока – это актуальная необходимость для достижения стабильности и безопасности в мире. Это потребует от Ирана отказа от вмешательства во внутренние дела региона, отказа от действий по дестабилизации ситуации в этом регионе» – заявил монарх в ходе переговоров в расширенном составе в Кремле.

Как известно, Иран является союзником России в поддержке обеими странами режима Башара Асада в Сирии. Тегеран и Москва также интенсивно сотрудничают в области поставок вооружений, торговли и ядерной энергетики.

Кроме этого, король Саудовской Аравии заявил, что считает важным сохранить территориальную целостность Сирии, а его страна настаивает на выполнении Женевских соглашений по сирийскому урегулированию: «Что касается сирийского кризиса, мы призваны добиваться его завершения в соответствии с решениями Женевы-1 и резолюцией Совета Безопасности 2254 – найти политическое решение, которое бы гарантировало достижение безопасности, стабильности и сохранение единства, территориальной целостности Сирии».

Россия трактует Женевские договоренности иначе, чем США и многие арабские страны, которые настаивают на том, что в Женеве была зафиксирована необходимость ухода Башара Асада и его окружения от власти в Сирии.

Король Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд также заявил о необходимости сохранения территориального единства Ирака и высказался за «достижение всеобъемлющего, справедливого и постоянного мира, который обеспечил бы право палестинского народа на создание своего независимого государства со столицей в Восточное Иерусалиме».

Из речи монарха также следовало, что стороны будут обсуждать тему нефтяного рынка, где страны плотно сотрудничают и конкурируют: «Мы стремимся продолжить позитивное сотрудничество между нашими странами для достижения стабильности на мировых нефтяных рынках, что способствует росту мировой экономики».

До переговоров с участием представителей делегаций президент России и король Саудовской Аравии некоторое время общались лично. Приветствуя монарха в Георгиевском зале Кремля, Владимир Путин заявил: «Уверен, что ваш визит послужит хорошим толчком в развитии наших межгосударственных связей».

В ответ Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд пригласил Владимира Путина посетить его королевство, и приглашение было принято.

После переговоров двух лидеров делегациями России и Саудовской Аравии, как сообщает пресс-служба Кремля, было подписано 14 различных соглашений, в том числе о создании инвестиционного фонда в сфере высоких технологий и инвестиционного энергетического фонда размером в 1 миллиард долларов каждый, о сотрудничестве в исследовании космоса и в атомной энергетике, а также контракт по созданию лицензионного производства автоматов Калашникова в Саудовской Аравии.

В нефтяной сфере было заключено соглашение о сотрудничестве между национальной нефтяной компанией Саудовской Аравии «Сауди Арамко», Российским фондом прямых инвестиций и российской компанией «СИБУР Холдинг» по реализации проектов в сфере нефтепереработки.

Комментарии экспертов

Эксперт по Ближнему Востоку, руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в интервью Русской службе «Голоса Америки» скептически оценивает возможности реального сближения Эр-Рияда и Москвы: «Мы прекрасно помним, как неоднократно возникали подобные ожидания, причем, совсем недавно – лет 6-7 тому назад. Говорили, что отношения между двумя государствами улучшатся по всем направлениям: и по нефти, и по военно-техническому сотрудничеству, и по кооперации на Ближнем Востоке. Этого не произошло. Произойдет ли это сейчас? Я сомневаюсь, потому что те вопросы, которые обсуждались, настолько остры, что, откровенно говоря, трудно представить по ним полный консенсус».

Малашенко напоминает, что между Москвой и Эр-Риядом сохраняются разногласия по судьбе Сирии и Башара Асада: «Есть мнение, что постепенно саудовцы начинают менять свое отношение к Башару Асаду, но, тем не менее, в любом случае, весь арабский мир, и саудовцы не исключение, больше думает о том, что будет после Асада. В то же время Россия, по-моему, без Асада Сирию просто не представляет. Поэтому, в каких бы контекстах сирийская ситуация ни обсуждалась, какое-то единое решение вряд ли возможно».

«Интересна тема военно-технического сотрудничества. Если это получится, вот тут можно говорить о каком-то прорыве. Речь идет о том, что Россия будет продавать саудитам не только лицензию на Калашников, но и комплексы ПВО С-400. Но Ирану-то эти комплексы уже поставлены! И вот тут же возникает дополнительный вопрос, который связан и с этими поставками, и с ситуацией в Сирии. А Россия кого больше поддерживает, кто “больше ближе” России – саудовцы или иранцы?»

Марк Катц ((Mark Katz), профессор политологии Университета Джорджа Мэйсона считает, что Саудовская Аравия, безусловно, заинтересована в том, чтобы Москва сократила свое тесное взаимодействие с Тегераном, при этом все предлагаемые Эр-Риядом торговые и инвестиционные проекты направлены на то, что убедить в этом Путина.

«Однако, хотя российский президент заинтересован в наращивании сотрудничества с Саудовской Аравией, он вряд ли намерен делать это за счет российско-иранских отношений» – считает профессор Катц.

«Более того, Путин, возможно, убедил себя в том, что Россия не обязана менять свою политику касательно Ирана в случае, "если Россия нужна Саудовской Аравии больше, чем Саудовская Аравия нужна России» в таких вопросах, как рост цен на нефть, поддержка выхода Саудовской Аравии из йеменского кризиса без риска, что Иран усилит в Йемене свои позиции, или же сдерживания иранского влияния в Сирии» – так прокомментировал Русской службе «Голоса Америки» последние сообщения из Москвы американский эксперт.