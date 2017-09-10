Владимир Путин пытается привлечь Китай «Роснефтью»

Главной экономической новостью прошедшей недели в России стала продажа крупного пакета акций государственной российской компании «Роснефть» китайской корпорации «Хуасинь» (CEFC): китайская сторона получила 14,2 процента акций «Роснефти» 8 сентября, после подписания соглашения между представителями двух компаний в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

На том же форуме и до него, на саммите БРИКС в Китае, президент России Владимир Путин интенсивно общался с лидерами стран Дальнего Востока: он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Эти встречи пришлись на момент обострения ситуации в регионе в связи с ракетными и ядерными испытаниями, проведенными северокорейским режимом, поэтому от этих разговоров ожидали серьезных результатов. Таких результатов не последовало – прежде всего, из-за различий в подходах лидеров к тому, чем же нужно отвечать на действия Пхеньяна. Однако было очевидно, что позиции Пекина и Москвы по поводу происходящего на Корейском полуострове наиболее близки.

Очевидная дружественность, выражаемая российским президентом Китаю, – продажа китайской компании большого пакета «Роснефти» или награждение во Владивостоке Орденом Дружбы вице-премьера Китая Ван Яна – рассматривается многими как действия Путина в пику Вашингтону. Сам Путин вполне продемонстрировал это своей шуткой в выступлении на пленарном заседании ВЭФ, заявив там буквально на следующий день после награждения Ван Яна: «Правда, мы... (госсекретарю США) господину Тиллерсону, тоже когда-то вручали Орден Дружбы, но он, судя по всему, попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает. Надеюсь, что ветер сотрудничества, дружбы и взаимодействия выведет его на правильный курс в конечном итоге».

Что выиграли Москва и Пекин от сделки по акциям одной из российских стратегических компаний? Насколько серьезно сближение Китая и России?

Михаил Крутихин: китайцы не смогут влиять на решения в «Роснефти»

Партнер консалтинговой компании «RusEnergy», аналитик энергетической отрасли Михаил Крутихин в интервью Русской службе «Голоса Америки» напомнил, что пакет акций «Роснефти», значительную часть которого приобрела компания «Хуасинь», проходил до этого через весьма закрытые сделки: «Сделка по приватизации «Роснефти» была абсолютно непрозрачной. «Роснефть» фактически обратилась к Центральному банку России с просьбой напечатать денег для этой сделки. Государственные средства пошли на то, чтобы обеспечить покупку пакета акций в 19,5%, а в результате официальным владельцем этого пакета акций оказалась зарегистрированная в Сингапуре компания, состав участников которой абсолютно непрозрачен. Только два участника известны – торговая нефтяная компания «Glencore» и Катарский суверенный фонд».

При этом, напомнил Михаил Крутихин, «Glencore» и Катарский фонд владели менее чем третью пакета в 19,5 процентов акций «Роснефти», и владельцев большей его части никто не знал: «Эти неизвестные владельцы, которые получили контроль над пакетом акций «Роснефти» в результате серии махинаций с выпуском новых рублей и кучей посредников, и продали частной китайской компании вот этот пакет, причем продали с хорошей прибылью. Как уже объявлено, там была наценка в 16%, а еще и рыночная стоимость несколько изменилась. Самой «Роснефти» это ничего не дает».

Аналитик предполагает, что представители «Хуасинь» могут получить место в совете директоров «Роснефти», но уверен, что это не повлияет на политику российской компании: «19,5% в «Роснефти» сейчас принадлежит британской компании ВР, но ВР не оказывает никакого воздействия на политику компании «Роснефть», она просто владеет этими акциями и получает на них дивиденды. Как мы уже видим из состава совета директоров «Роснефти», он ничего не решает, а всем распоряжается правление во главе с господином Сечиным. А совет директоров - это что-то вроде синекуры для «хороших людей» – вот, например, бывшего канцлера Германии Шредера собрались туда включать. А китайцам, даже если они войдут в совет директоров, их 14,5% не дают ни права вето, ни права какой-то инициативы».

По мнению Михаила Крутихина, попытки России реально кооперировать с Китаем в области экономики пока далеки от реальности: «Пока это все – надувание щек. Мы видим, что опять объявлено о колоссальных суммах, на которые якобы уже заключены какие-то документы. Но когда начинаешь проверять, то видишь один-два контракта, а все остальное - это меморандумы о взаимопонимании и о намерениях, которые ни одну, ни другую сторону ни к чему не обязывают. Когда начнутся вложения конкретных денег в конкретные проекты, вот тогда можно будет говорить, что, сотрудничество пошло».

Александр Габуев: Товарооборот России с Евросоюзом падает, с Азией — растет

Эксперт Московского центра Карнеги Александр Габуев не согласен с тем, что планы сотрудничества Китая и России остаются лишь планами: «То, что мы видим по цифрам роста товарооборота с Китаем, то, что Китай превратился в первого иностранного кредитора России уже на протяжении второго года, говорит о том, что разворот России на восток происходит. Причем это есть и в контактах с другими странами – есть робкие подвижки в имплементации многочисленных проектов, о которых пытаются договориться с Японией, и уже начали договариваться с Южной Кореей. Просто с таким запозданием и с таким ворохом накопившихся проблем сделать это быстро очень сложно».

Александр Габуев видит прежде всего политический интерес у стран Дальнего Востока к России: «Южнокорейцам и японцам интересна, прежде всего, политика, то есть, соответственно, помощь Путина по Северной Корее и решение территориального вопроса. Китаю интересны и экономика, и политика. Россия – крупнейший поставщик нефти в Китай. Понятно, что контакты Китая диверсифицированы, в отличие от России, довольно хорошо. Но для них Россия - это теперь важный поставщик военной продукции, страна, которая продает им такую продукцию, которую им не продает никто другой. Доля Азиатско-Тихоокеанского региона, доля этих стран в товарообороте России растет, доля Евросоюза снижается».

Вместе с тем эксперт говорит о сохраняющемся неблагоприятном климате в России для иностранных инвестиций, в том числе и из-за международных санкций за аннексию Крыма: «Токсичность России из-за санкций, конечно же, влияет, потому что всем сложнее делать бизнес, даже китайцам, но я не думаю, что это будет их серьезно и бесконечно сдерживать. Внутренние российские проблемы - коррупция, неэффективность управления экономикой, нежелание продавать сырьевые активы с тем, чтобы у китайцев была какая-то возможность номинировать кого-то в органы управления - вот это гораздо более серьезная проблема для них».