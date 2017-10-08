Задержания на акциях протеста в России: многие отпущены, но есть пострадавшие

В воскресенье полиция задерживала в Москве участников акций протеста, организованных 7 октября по призыву оппозиционера Алексея Навального и продолжавшихся в течение ночи, а также на следующий день.

По последним данным интернет-портала «ОВД-инфо», занимающегося сбором информации о задержаниях по политическим мотивам, в Москве 8 октября было задержано около 30 человек, продолжавших протестовать против ареста Алексея Навального и требовавших от властей соблюдать право на мирный уличный протест. Большинство задержанных – из группы протестующих, которая осталась на Манежной площади под стенами Кремля в ночь с субботы на воскресенье, многие из них – несовершеннолетние.

Кроме того, московская полиция задерживала и журналистов, освещавших оппозиционные акции: так, в Москве 8 октября во время «оппозиционной прогулки» были задержаны вместе с ее участниками двое журналистов Радио Свобода и двое сотрудников телеканала «Дождь».

К вечеру воскресенья полиция в Москве отпустила большинство из тех, кто был задержан в течение раннего утра и днем, сообщает «ОВД-инфо», однако некоторые из задержанных по-прежнему остаются в отделениях внутренних дел. Некоторые из них получили при задержании травмы: в частности, журналист издания «Такие дела» Елизавета Нестерова, занимающаяся помощью задержанным, сообщила корреспонденту Русской службы «Голоса Америки», что у одного из схваченных полицией подростков, 16-летнего юноши, – сотрясение мозга, а у девушки, его ровесницы, – сильный вывих.

В целом по России в субботу, когда на уличные акции протеста в разных городах страны вышли от десятков до сотен человек, полиция действовала гораздо жестче, чем в Москве, где 7 октября задержаний не было.

Наиболее серьезное насилие было проявлено полицией в субботу в Санкт-Петербурге, на который, по данным «ОВД-инфо», приходится четверть из примерно 270 задержанных по всей России на вечер 7 октября. В частности, многие свидетели действий полиции в этом городе сообщали об избиении полицейскими участников акций протеста, в том числе женщин и подростков, некоторым из которых после этого понадобилась серьезная медицинская помощь. Российские и иностранные медиа распространили фотографии женщины, которой полицейские в Петербурге разбили голову до сильного кровотечения.

В свою очередь, министерство внутренних дел России в воскресенье сообщило, что все задержанные 7 октября за участие в «несанкционированных акциях» были отпущены из полиции. Гражданские активисты утверждают, что это не соответствует действительности.

По данным МВД России, «всего в 17 территориальных органов внутренних дел были доставлены 136 человек, 60 из которых обязаны явкой в суд после 8 октября». В сообщении министерства говорится, что «в отношении активных организаторов протестных акций было составлено 14 административных протоколов, 11 из них обязаны явкой в суд».

В субботу международная правозащитная организация Amnesty International осудила власти России за очередную попытку подавления мирного протеста. «Намерение Кремля не вызывает сомнений – лишить жизни протестное движение. Но в последние месяцы также стало ясным, что эта цель не может быть достигнута. Каждый человек имеет право на мирный протест, и многие жители России хотят это право реализовать. Российские власти должны немедленно начать уважать и защищать права протестующих граждан, это просто и ясно», – сказал Денис Кривошеев, заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии.