Власти и российские коммунисты отметили 7 ноября по-разному

МОСКВА - Российские власти с 2003 года пытаются придать дате 7 ноября не коммунистическое, а патриотическое значение, поэтому каждый год в этот день проводят на Красной площади реконструкцию парада 1941 года, с которого военные и ополченцы, оборонявшие Москву от гитлеровцев, уходили на фронт.

Так было и в этот вторник: сначала по Красной площади прошла кавалерийская группа президентского полка, а потом - военнослужащие и курсанты училищ Министерства обороны России, одетые в форму 1941 года, а за ними - воспитанники суворовских училищ, военные музыканты и гражданские любители исторической реконструкции.

После парада на Красной площади оставили военную технику времен Второй мировой войны, около которой мог сфотографироваться любой желающий.

Владимир Путин и представители Кремля вообще никак не высказались в столетний юбилей Октябрьской революции 1917 года по поводу события, которое отразилось на истории России, коренным образом поменяв ее ход.

При этом российские коммунисты отметили свой праздник широко: они в середине дня прошли шествием по центру Москвы, для чего на Тверской улице было на несколько часов перекрыто движение. Участники шествия несли портреты Ленина и Сталина, антикапиталистические лозунги и плакаты с критикой США.

Руководство КПРФ вышло на шествие в одинаковых красных куртках, которые были заготовлены коммунистами, по словам депутатов Госдумы от КПРФ, в том числе и для тех гостей их мероприятия, которые приехали из теплых стран. Российские коммунисты заявили, что на празднование 100-летия революции к ним в гости приехали представители 120 политических партий более чем из 80 стран мира. Среди них были и вполне умеренные левые - в частности, лидер группы левых в Парламентской ассамблее Совета Европы голландский парламентарий Тини Кокс.

Марш, организованный компартией России, закончился митингом на площади Революции, где собравшиеся на него представители левых организаций потребовали снова сделать 7 ноября государственным праздником. Об этом под аплодисменты собравшихся заявил секретарь московского горкома КПРФ Владимир Родин.

Основная же коммунистическая новость прозвучала уже после шествия и митинга: лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире российского телевидения заявил, что будет участвовать в выборах президента России в 2018 году в качестве кандидата. «Я - лидер движения. Мою кандидатуру выдвинули все организации», - сказал Зюганов в эфире Первого канала.

По словам Зюганова, которому на момент выборов в 2018 году будет 73 года, у КПРФ готова предвыборная программа под названием «Десять шагов к достойной жизни». Позже, правда, представители КПРФ пояснили журналистам, что заявление Зюганова надо рассматривать как декларацию о намерениях, а официально кандидатуру от КПРФ для участия в выборах должен выдвинуть съезд партии.