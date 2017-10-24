Российская оппозиция и президентские выборы-2018: фактор Ксении Собчак

МОСКВА — Телеведущая и близкая знакомая президента России Владимира Путина Ксения Собчак провела в Москве во вторник пресс-конференцию, на которой подтвердила свое желание стать кандидатом в президенты на выборах, запланированных в России на 2018 год. Она также огласила состав своего избирательного штаба, возглавил который Игорь Малашенко — руководитель телекомпании «НТВ» в 1990-х годах.

Собчак, участвовавшая как в развлекательных телевизионных проектах, так и в деятельности российской оппозиции, ранее сообщала, что ее кампания должна сыграть роль графы «против всех» в избирательных бюллетенях: «В моем обращении в выдвижении я сказала, что готова стать голосом протеста — и не только оппозиции, но и всех людей, чьи права нарушаются, людей, которые незаконно преследуются за просто другое мнение. Их в нашей стране огромное количество».

На своей первой пресс-конференции в качестве претендента на участие в президентской гонке Ксения Собчак сделала заявление по поводу принадлежности Крыма, противоположное позиции Кремля: «С точки зрения международного права Крым украинский. Точка».

Также Собчак считает, что, аннексировав Крым, Россия нарушила свои международные обязательства: «Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали, и мы это обещание не выполнили. Дальше мы должны обсуждать. Это большая проблема».

Кроме того, телеведущая назвала одним из пунктов своей политической программы освобождение политических заключенных - Олега Навального, украинского режиссера Олега Сенцова, находящегося под домашним арестом российского режиссера Кирилла Серебренникова и других.

Собчак заверяет, что может снять свою кандидатуру с участия в выборах, если российские власти зарегистрируют в качестве кандидата известного российского оппозиционера Алексея Навального. При этом сам Навальный недавно, выступая на митинге в свою поддержку в Астрахани, призвал своих сторонников бойкотировать выборы в случае отказа в его регистрации.

Ходорковский против бойкота

За несколько часов до пресс-конференции Ксении Собчак предприниматель и основатель движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский изложил свою позицию по российским выборам-2018. По его словам, «предстоящие выборы президента не являются выборами вне зависимости от участия в них Григория Явлинского, Алексея Навального или Ксении Собчак».

Выборы — там, где результат зависит от реального мнения избирателей. А не там, где «всенародное одобрение» обеспечивается силой административного ресурса»

«Даже возвращение графы «против всех» ничего принципиально не меняет, хотя само по себе полезно и справедливо. Выборы — там, где результат зависит от реального мнения избирателей. А не там, где «всенародное одобрение» обеспечивается силой административного ресурса» – считает Ходорковский.

Тем не менее, как сказал Михаил Ходорковский, бойкот выборов не является эффективным средством противостояния Кремлю: «Он (бойкот — С.Н.) эффективен лишь тогда, когда поддерживается существенным числом избирателей, а не смешивается с обычной поездкой на дачу. В 2018-м обычный бойкот — самооправдание бездействия для обывателя. И попытка «проехаться» на безразличии избирателей — для политической силы».

Предприниматель уверен, что оппозиционно настроенные россияне должны «добиваться регистрации всех желающих кандидатов, способных собрать голоса» и «предавать гласности попытки помешать кандидатам зарегистрироваться, а также «принять участие в протестном волеизъявлении на избирательных участках и в наблюдении за ходом выборов».

«Протестным голосованием» Ходорковский называет голосование «против Путина (или его ставленника), за любого приемлемого кандидата, а в случае его отсутствия — против всех, испортив бюллетень».

Владимир Рыжков: бойкот непродуктивен, но у Собчак нет партии и программы

Российский оппозиционный политик, бывший первый заместитель председателя Государственной Думы Владимир Рыжков в интервью Русской службе «Голоса Америки» говорит, что бойкот выборов непродуктивен: «Мы уже пробовали это, когда еще была партия РПР-ПАРНАС (Рыжков был ее сопредседателем — С.Н.). Мы тогда проводили кампанию бойкота, но она не сработала, потому что реально на такие призывы бойкота реагирует 1-2 процента избирателей, не больше. Поэтому – непродуктивно».

«Кремль относится к множественности оппозиционных кандидатов с радостью, потому что дробится демократический и либеральный электорат, дробится этот сегмент общества

В то же время Владимир Рыжков не считает, что тактика, предложенная Михаилом Ходорковским — регистрация как можно большего числа кандидатов в президенты от оппозиции — достаточно продумана: «Кремль относится к множественности оппозиционных кандидатов с радостью, потому что дробится демократический и либеральный электорат, дробится этот сегмент общества. И на этом фланге возникает соперничество, а для Кремля, который будет консолидировать монолитную поддержку вокруг себя, это и хорошо».

Владимир Рыжков полагает, что основой для консолидации оппозиции на выборах-2018 может стать уже существующая политическая партия с программой и отделениями в регионах: «Я предпочитаю поддерживать какую-то содержательную позицию. И на сегодняшний день, мне кажется, она есть у «Яблока». Если Явлинский пойдет на выборы, то я буду его поддерживать, потому что есть и партия как структура, есть и программа, которая мне близка, в том числе и по Крыму, и по политзаключенным».

«Что касается Ксении, то она имеет право выдвигаться, и по-человечески я ее уважаю. Но за ней нет никакой политической структуры, никакой партии

К выдвижению Ксении Собчак бывший зампред Госдумы относится с благожелательным скепсисом: «Что касается Ксении, то она имеет право выдвигаться, и по-человечески я ее уважаю. Но за ней нет никакой политической структуры, никакой партии. Она сама говорит, что у нее нет никакой программы. Поэтому здесь я даже не знаю, что обсуждать. Человек хороший. А поддерживать все-таки надо программы и какую-то политическую силу».

Андрей Колесников: Собчак участием в выборах легитимизирует Путина

Директор программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников оценивает выдвижение Ксении Собчак в президенты как санкционированное Кремлем: «Я думаю, что сам факт того, как она сказала, что бизнесмены собираются вкладывать деньги в ее кампанию, говорит о том, что кампания разрешенная. Как известно, никакие российские бизнесмены никакие деньги не собираются вкладывать ни во что, если это не согласовано с Кремлем, а особенно в медийные и в политические активы. В данном случае Собчак выступает в качестве политического актива. Да, она очевидно совершенно и банально легитимизирует Путина».

«Она способна собрать некоторое количество голосов либеральных избирателей из числа представителей высшего среднего класса. Но при этом, конечно же, считать ее политиком просто невозможно

​Андрей Колесников предполагает, что Ксения Собчак способна завоевать некоторую поддержку избирателей, но крайне небольшую: «Она способна собрать некоторое количество голосов либеральных избирателей из числа представителей высшего среднего класса. Но при этом, конечно же, считать ее политиком просто невозможно. У меня не самое хорошее впечатление от ее вступления в гонку, и я считаю, что это — капитализация имени с точки зрения личной стратегии, личной траектории будущей карьеры. Это не история «женщина-кандидат» или «женщина - будущий лидер оппозиции». С оппозицией у нас все грустнее и жестче – с решетками на автозаках, а тут никаких решеток нет. Я думаю, что ее политическая карьера едва ли будет продолжена после окончания этих выборов».

При этом личное общение Собчак с Путиным — последний раз они встречались совсем недавно — по мнению эксперта, для отдельных россиян покажется плюсом: «Безусловно, для части избирателей, таких полулибералов-полуконформистов, близость к Путину – это актив, положительное свойство. И официальный статус «политической дочки» Путина играет ей исключительно в плюс: это такой либеральный заменитель Путина, хороший Путин, Путин с человеческим женским лицом. Это станет частью игры Кремля, и даже если он эту игру не затевал, он этой игрой точно воспользуется на полную мощность. Это, в общем, ему подарок».