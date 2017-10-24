Российская оппозиция и президентские выборы-2018: фактор Ксении Собчак

Выступления критиков Кремля с публичными заявлениями о кампании 2018 года дают начало дискуссии об участии в выборах президента России
МОСКВА — Телеведущая и близкая знакомая президента России Владимира Путина Ксения Собчак провела в Москве во вторник пресс-конференцию, на которой подтвердила свое желание стать кандидатом в президенты на выборах, запланированных в России на 2018 год. Она также огласила состав своего избирательного штаба, возглавил который Игорь Малашенко — руководитель телекомпании «НТВ» в 1990-х годах.
Собчак, участвовавшая как в развлекательных телевизионных проектах, так и в деятельности российской оппозиции, ранее сообщала, что ее кампания должна сыграть роль графы «против всех» в избирательных бюллетенях: «В моем обращении в выдвижении я сказала, что готова стать голосом протеста — и не только оппозиции, но и всех людей, чьи права нарушаются, людей, которые незаконно преследуются за просто другое мнение. Их в нашей стране огромное количество».
На своей первой пресс-конференции в качестве претендента на участие в президентской гонке Ксения Собчак сделала заявление по поводу принадлежности Крыма, противоположное позиции Кремля: «С точки зрения международного права Крым украинский. Точка».
Также Собчак считает, что, аннексировав Крым, Россия нарушила свои международные обязательства: «Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали, и мы это обещание не выполнили. Дальше мы должны обсуждать. Это большая проблема».
Кроме того, телеведущая назвала одним из пунктов своей политической программы освобождение политических заключенных - Олега Навального, украинского режиссера Олега Сенцова, находящегося под домашним арестом российского режиссера Кирилла Серебренникова и других.
Собчак заверяет, что может снять свою кандидатуру с участия в выборах, если российские власти зарегистрируют в качестве кандидата известного российского оппозиционера Алексея Навального. При этом сам Навальный недавно, выступая на митинге в свою поддержку в Астрахани, призвал своих сторонников бойкотировать выборы в случае отказа в его регистрации.
Ходорковский против бойкота
За несколько часов до пресс-конференции Ксении Собчак предприниматель и основатель движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский изложил свою позицию по российским выборам-2018. По его словам, «предстоящие выборы президента не являются выборами вне зависимости от участия в них Григория Явлинского, Алексея Навального или Ксении Собчак».
Выборы — там, где результат зависит от реального мнения избирателей. А не там, где «всенародное одобрение» обеспечивается силой административного ресурса»
«Даже возвращение графы «против всех» ничего принципиально не меняет, хотя само по себе полезно и справедливо. Выборы — там, где результат зависит от реального мнения избирателей. А не там, где «всенародное одобрение» обеспечивается силой административного ресурса» – считает Ходорковский.
Тем не менее, как сказал Михаил Ходорковский, бойкот выборов не является эффективным средством противостояния Кремлю: «Он (бойкот — С.Н.) эффективен лишь тогда, когда поддерживается существенным числом избирателей, а не смешивается с обычной поездкой на дачу. В 2018-м обычный бойкот — самооправдание бездействия для обывателя. И попытка «проехаться» на безразличии избирателей — для политической силы».
Предприниматель уверен, что оппозиционно настроенные россияне должны «добиваться регистрации всех желающих кандидатов, способных собрать голоса» и «предавать гласности попытки помешать кандидатам зарегистрироваться, а также «принять участие в протестном волеизъявлении на избирательных участках и в наблюдении за ходом выборов».
«Протестным голосованием» Ходорковский называет голосование «против Путина (или его ставленника), за любого приемлемого кандидата, а в случае его отсутствия — против всех, испортив бюллетень».
Владимир Рыжков: бойкот непродуктивен, но у Собчак нет партии и программы
Российский оппозиционный политик, бывший первый заместитель председателя Государственной Думы Владимир Рыжков в интервью Русской службе «Голоса Америки» говорит, что бойкот выборов непродуктивен: «Мы уже пробовали это, когда еще была партия РПР-ПАРНАС (Рыжков был ее сопредседателем — С.Н.). Мы тогда проводили кампанию бойкота, но она не сработала, потому что реально на такие призывы бойкота реагирует 1-2 процента избирателей, не больше. Поэтому – непродуктивно».
«Кремль относится к множественности оппозиционных кандидатов с радостью, потому что дробится демократический и либеральный электорат, дробится этот сегмент общества
В то же время Владимир Рыжков не считает, что тактика, предложенная Михаилом Ходорковским — регистрация как можно большего числа кандидатов в президенты от оппозиции — достаточно продумана: «Кремль относится к множественности оппозиционных кандидатов с радостью, потому что дробится демократический и либеральный электорат, дробится этот сегмент общества. И на этом фланге возникает соперничество, а для Кремля, который будет консолидировать монолитную поддержку вокруг себя, это и хорошо».
Владимир Рыжков полагает, что основой для консолидации оппозиции на выборах-2018 может стать уже существующая политическая партия с программой и отделениями в регионах: «Я предпочитаю поддерживать какую-то содержательную позицию. И на сегодняшний день, мне кажется, она есть у «Яблока». Если Явлинский пойдет на выборы, то я буду его поддерживать, потому что есть и партия как структура, есть и программа, которая мне близка, в том числе и по Крыму, и по политзаключенным».
«Что касается Ксении, то она имеет право выдвигаться, и по-человечески я ее уважаю. Но за ней нет никакой политической структуры, никакой партии
К выдвижению Ксении Собчак бывший зампред Госдумы относится с благожелательным скепсисом: «Что касается Ксении, то она имеет право выдвигаться, и по-человечески я ее уважаю. Но за ней нет никакой политической структуры, никакой партии. Она сама говорит, что у нее нет никакой программы. Поэтому здесь я даже не знаю, что обсуждать. Человек хороший. А поддерживать все-таки надо программы и какую-то политическую силу».
Андрей Колесников: Собчак участием в выборах легитимизирует Путина
Директор программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников оценивает выдвижение Ксении Собчак в президенты как санкционированное Кремлем: «Я думаю, что сам факт того, как она сказала, что бизнесмены собираются вкладывать деньги в ее кампанию, говорит о том, что кампания разрешенная. Как известно, никакие российские бизнесмены никакие деньги не собираются вкладывать ни во что, если это не согласовано с Кремлем, а особенно в медийные и в политические активы. В данном случае Собчак выступает в качестве политического актива. Да, она очевидно совершенно и банально легитимизирует Путина».
«Она способна собрать некоторое количество голосов либеральных избирателей из числа представителей высшего среднего класса. Но при этом, конечно же, считать ее политиком просто невозможно
Андрей Колесников предполагает, что Ксения Собчак способна завоевать некоторую поддержку избирателей, но крайне небольшую: «Она способна собрать некоторое количество голосов либеральных избирателей из числа представителей высшего среднего класса. Но при этом, конечно же, считать ее политиком просто невозможно. У меня не самое хорошее впечатление от ее вступления в гонку, и я считаю, что это — капитализация имени с точки зрения личной стратегии, личной траектории будущей карьеры. Это не история «женщина-кандидат» или «женщина - будущий лидер оппозиции». С оппозицией у нас все грустнее и жестче – с решетками на автозаках, а тут никаких решеток нет. Я думаю, что ее политическая карьера едва ли будет продолжена после окончания этих выборов».
При этом личное общение Собчак с Путиным — последний раз они встречались совсем недавно — по мнению эксперта, для отдельных россиян покажется плюсом: «Безусловно, для части избирателей, таких полулибералов-полуконформистов, близость к Путину – это актив, положительное свойство. И официальный статус «политической дочки» Путина играет ей исключительно в плюс: это такой либеральный заменитель Путина, хороший Путин, Путин с человеческим женским лицом. Это станет частью игры Кремля, и даже если он эту игру не затевал, он этой игрой точно воспользуется на полную мощность. Это, в общем, ему подарок».
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