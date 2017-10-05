Путин и Мадуро встретились в Москве

МОСКВА — Президент Венесуэлы Николас Мадуро, чье правление многими гражданами его страны подвергается сейчас критике как авторитарное, встретился 4 октября в Москве со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

По предположению комментаторов, знакомых с темой отношений Москвы и Каракаса, Мадуро, называвший в прошлые годы Путина «символом борьбы за многополярный мир», мог приехать в российскую столицу для координации с Кремлем стратегии на нефтяном рынке, а также – и это главное – для просьбы об очередной отсрочке выплат по российским кредитам.

Кредит в 4 миллиарда долларов Россия предоставила Венесуэле еще при прежнем ее лидере Уго Чавесе в 2011 году – для финансирования поставок российской же продукции. В 2014 году власти Венесуэлы в условиях разросшегося в стране экономического кризиса обратились к Москве с просьбой продлить период использования кредита.

Также накануне визита Кремль сообщал, что Путин и Мадуро обсудят сотрудничество в области торговли военной техникой. С 2006 года Россия фактически является главным поставщиком вооружений для Венесуэлы: Каракас последовательно покупал у Москвы автоматы Калашникова, вертолеты нескольких видов, боевые самолеты и зенитно-ракетные комплексы.

Общий объем российско-венесуэльских контрактов по военной технике к 2013 году, когда Уго Чавес умер, оценивался в 11 миллиардов долларов, и кредит в 4 миллиарда был дан на те же цели — оплачивать поставки этой техники из России.

Обмен любезностями, зерно и нефть

Тем не менее, в начале личной встречи в среду Владимир Путин и Николас Мадуро не сказали о содержании своих переговоров ничего. Путин заявил, что понимает трудности властей Венесуэлы: «Мы видим, что Венесуэла переживает непростые времена. Такое впечатление складывается, что вам все-таки удалось наладить какой-то контакт с теми политическими силами, которые вам противостоят. Работа с нашей стороны продолжается, в том числе в сфере экономики. Есть небольшое сокращение объемов товарооборота, и мы считаем, что это вещи объективного характера, есть и позитивные моменты, в том я числе и продолжение работы по нашим крупным проектам».

Президент Венесуэлы ответил: «Благодарю за всю поддержку, и политическую и дипломатическую, в тяжелые моменты, которые мы преодолеваем. Этот визит происходит в удачное время, это время восстановления, для нас начинается новый этап. Очень благодарю за соглашение по зерну, оно помогло удерживать потребление в Венесуэле на стабильном уровне».

Россия начала поставлять пшеницу в Венесуэлу в августе этого года, Каракас изначально предлагал Москве расплачиваться за зерно бартером в виде цитрусовых, ананасов, какао-бобов, бананов, манго, авокадо и кофе. Однако в самой Венесуэле ощущается острая нехватка продуктов питания.

До встречи с Путиным, выступая в рамках пленарного заседания форума «Российская экономическая неделя» в Москве в среду утром, президент Венесуэлы заявил, что странам-участницам сделки «ОПЕК+» нужно «продолжать сохранять договоренности (о снижении добычи нефти — Д.Г.) с высоким уровнем дисциплины». Однако, по данным Международного энергетического агентства, по состоянию на август этого года именно Венесуэла не выполняла соглашение о сокращении добычи нефти, будучи его участником, и снизила добычу лишь на 49% от требуемого договоренностями уровня.

В августе этого года представители российской государственной компании «Роснефть» сообщали, что эта компания заплатила Венесуэле аванс в 6 миллиардов долларов за будущие поставки нефти. Фактически, говорят специалисты в Москве, речь идет еще об одном кредите, перспективы возвращения которого неясны.

По окончании переговоров в среду ни одна из сторон их содержание не прокомментировала, лишь Николас Мадуро написал коротко в Твиттере: «Экстраординарная рабочая встреча с президентом Владимиром Путиным, укрепляем связи сотрудничества».

Татьяна Ворожейкина: Оппозиция не утвердила бы новое соглашение с «Роснефтью»

Российский политолог и эксперт по странам Латинской Америки Татьяна Ворожейкина считает, что венесуэльский политический кризис, бурно развивавшийся в этом году, был отчасти спровоцирован именно связями Венесуэлы в Россией: «Собственно, попытка лишить парламент, Национальную ассамблею, законодательных полномочий – сначала путем решения Верховного суда, а потом путем выборов в «Конституционную ассамблею» – была конкретно связана с новым проекта соглашения с «Роснефтью», которое по закону должно было быть утверждено парламентом. Поскольку парламент, теперь контролируемый оппозицией, их явно не утвердил бы, то, соответственно, это послужило таким спусковым крючком кризиса этого года».

«Четырехмесячный выход народа в Венесуэле на улицу с конца марта, происходивший в попытках этого народа предотвратить узурпацию власти Ассамблеей, потерпел поражение.

С другой стороны, Татьяна Ворожейкина отмечает, что Мадуро в своих заверениях Путина в некоем выходе страны из политического противостояния отчасти прав: «Четырехмесячный выход народа в Венесуэле на улицу с конца марта, происходивший в попытках этого народа предотвратить узурпацию власти Ассамблеей, потерпел поражение. Оппозиция пошла на, с одной стороны, понятный, с другой стороны, странный шаг: она согласилась на то, чтобы участвовать в предложенных режимом выборах губернаторов штатов, которые должны состояться 15 октября. Соответственно, это мгновенно сбило волну массовых выступлений, породило колоссальное разочарование и, в общем, конечно, это несомненная победа Мадуро, потому что она позволила ему из этого кризиса выйти. Как надолго? Это открытый вопрос».

По словам эксперта по странам Латинской Америки, экономическое сотрудничество с Москвой дает Николасу Мадуро определенный козырь для привлечения людей на свою сторону в тяжелой экономической ситуации: «Режим в условиях колоссальных дефицитов и временами просто голода, недостатка медикаментов, высокой младенческой и материнской смертности, просто распределяет продовольственные пакеты среди своих сторонников».

Александр Гостев: Москва дружит с режимом, который пытается мелко уколоть Вашингтон

«Россия предоставила Венесуэле так называемых кредитов на совершенно колоссальные суммы, которые заведомо уже ни Мадуро, ни его преемники, если таковые появятся, не вернут

Специалист по странам Латинской Америки, обозреватель Радио Свобода Александр Гостев считает, что властям Венесуэлы по российским кредитам в ближайшее время не удастся расплатиться никак: «Россия предоставила Венесуэле так называемых кредитов на совершенно колоссальные суммы, которые заведомо уже ни Мадуро, ни его преемники, если таковые появятся, не вернут. Это такая финансовая яма, куда можно вбухивать бесконечно. Ведь положение чавесовского и постчавесовского режимов не определяется сейчас исключительно деньгами, и какие бы деньги ни предоставить людям, сидящим у власти в Каракасе, они вряд ли спасут и будущее всей Венесуэлы, и уж тем более их собственное будущее».

«Люди в Москве, принимающие внешнеполитические решения, мыслят очень плоско – они смотрят на карту, обнаруживают Венесуэлу и видят там режим, который постоянно пытается мелко уколоть Вашингтон

Тем не менее, по мнению Александра Гостева, Мадуро нужен Путину и его администрации как постоянный раздражитель под боком у США и далеко от них самих: «Люди в Москве, принимающие внешнеполитические решения, мыслят очень плоско – они смотрят на карту, обнаруживают Венесуэлу и видят там режим, который постоянно пытается мелко уколоть Вашингтон – и только ради этого уже имеет смысл с ним официально дружить. Кроме того, у Игоря Сечина и его «Роснефти» там огромные нефтяные проекты, в основном, в дельте реки Ориноко, где, действительно, разведаны колоссальные запасы нефти. И все это выглядит таким далеким и очень-очень привлекательным как политически, так и экономически. Ну, ради этого можно периодически Мадуро у себя в гостях принимать, открывать памятники Симону Боливару в Москве, называть улицы в честь Уго Чавеса и так далее».

они понимают, что из Николаса Мадуро стратег и экономический гений – никакой, что это человек, который провалил даже то немногое крепкое, что оставил после себя покойный Уго Чавес.

Однако в Кремле, считает эксперт, понимают, что Николас Мадуро – это не тот человек, который надолго сможет гарантировать российские интересы в Венесуэле: «В Кремле сидят все-таки люди циничные и практичные, они понимают, что из Николаса Мадуро стратег и экономический гений – никакой, что это человек, который провалил даже то немногое крепкое, что оставил после себя покойный Уго Чавес. Когда ежедневно границу с соседней Колумбией туда-сюда пересекают не менее 50 тысяч человек ради мельчайшей контрабанды или просто, чтобы закупить какие-то элементарные вещи, когда из страны бегут последние предприниматели, не говоря уже об иностранных инвесторах, когда одна за другой банкротятся крупные венесуэльские частные компании, – конечно, в Кремле понимают, что этот режим обречен. Но пока он еще трепыхается, ну, почему бы не дружить — теперь уже больше на словах, чем на деле».